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Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük, Erdoğan ile Bahçeli görüşmesinin perde arkasını anlattı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük, TGRT Haber canlı yayınında gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli'nin bugün gerçekleştirdiği görüşmenin perde arkasını anlatan Küçük, "Yeni anayasa ile ilgili konuşulduğu bilgisini aldım. Feti Yıldız bugün 'ilk 100 maddemiz hazır' demişti. MHP'den yeni anayasa meclisten 400'ü bulup geçse bile, halk oyuna sunulsun açıklaması geldi. Ayrıca MHP yüzde 50+1'in değişmemesi gerektiğini söylüyor" dedi.

Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük, TGRT Haber'de yayınlanan "Medya Kritik" programında gündeme yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Küçük, konuşmasında Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin bazı ayrıntılarına yer verdi.

Cem Küçük'ün açıklamlarında öne çıkanlar şöyle:

"ERDOĞAN, ANAYASANIN DEĞİŞMESİNİ İSTİYOR"

Yeni anayasa ile ilgili konuşulduğu bilgisini aldım. Erdoğan'ın Bahçeli ile görüşmelerinden 2018'de erken seçim kararı çıkmıştı. Erdoğan, anayasanın değişmesini istiyor. TBMM Başkanı Numan Bey bu konuda çalışmalar yapacak. Diğer partilerin genel başkanları ile görüşülecek.  

İLK 100 MADDE HAZIR

Feti Yıldız bugün "ilk 100 maddemiz hazır" demişti. MHP'den yeni anayasa meclisten 400'ü bulup geçse bile, her halükarda halk oyuna sunulsun diye açıklama geldi. Ayrıca MHP yüzde 50+1'in değişmemesi gerektiğini söylüyor.

Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük, Erdoğan ile Bahçeli görüşmesinin perde arkasını anlattı - 1. Resim

YEREL SEÇİM VE EMEKLİ KONUSU GÜNDEMDE

Yerel seçim ve emekliler konusu gündeme gelmiş olabilir. Bahçeli'nin ekonomi açıklamaları gündeme gelmiş olabilir.

ERDOĞAN-BAHÇELİ GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Bahçeli’nin Çayyolu’ndaki konutunda yaklaşık 50 dakikalık bir görüşme gerçekleşti.

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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