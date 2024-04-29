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Avrupa'dan Filistin'i destekleyen milli sporcu Necmettin Erbakan Akyüz'e akılalmaz tehdit! "Şampiyonluğunu elinden alırız"

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Avrupa'da düzenlenen Wushu Kung Fu Şampiyonası'nı zirvede tamamlayan milli sporcumuz Necmettin Erbakan Akyüz, madalya töreninde Filistin bayrağı açıp dabke yaptı. Avrupa Wushu Kung Fu Federasyonu, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de sayısız katliam gerçekleştiren İsrail'e tepki gösteren Filistin destekçisi sporcumuzu, şampiyonluğunu elinden almakla tehdit etti.

Milli sporcumuz Necmettin Erbakan Akyüz, geçtiğimiz yıl aralık ayında İstanbul'da düzenlenen Avrupa Wushu Kung Fu Şampiyonası'nı birincilikle bitirdi. Akyüz, kutlama esnasında Gazze'de aylardır soykırıma uğrayan Filistinlilere destek oldu.

FİLİSTİN BAYRAĞI AÇTI

Akyüz, kürsüde Filistin bayrağı açarak, Filistin halk oyunu 'dabke' dansı yaptı. Gösterisini sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Akyüz'e Avrupa'dan tehdit geldi.

"ŞAMPİYONLUĞUNU ELİNDEN ALIRIZ"

Akyüz, Filistin'e verdiği destek dolayısıyla Avrupa Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından şampiyonluğunun geri alınabileceğine yönelik tehdit edildiğini duyurdu.

ÇEKTİĞİ VİDEOYLA TEPKİ GÖSTERDİ

Sosyal medya hesabından çektiği video ile tepki gösteren Akyüz, şunları söyledi:

"Soruşturma açmak, şampiyonlukları almak, ceza vermek... Dünya, Avrupa ne şampiyonluğum varsa elimden alın. Beni bunlarla korkutup geri adım attırabileceğinizi düşünüyorsanız, aklınızı peynir ekmekle yemişsiniz gerçekten. Bebek katillerine karşı yapmış olduğum protestoyu kalkıp, "bizim değerlerimize aykırı böyle şeyler" diyerek soruşturmak açmak.

"DÜNYA ŞAMPİYONLUĞUNDAN DAHA GURUR VERİCİ"

Senin değerin yok. Ne değeri? Ne vicdan, ne insanlık, ne haysiyet... Hiçbir şey yok sizde. Aşağılıksınız! Aşağılık bile değilsiniz, seviyeniz bile yok sizin. Dünya şampiyonluğundan daha gurur verici bir şekilde taşıyacağım o cezayı."

"NEHİRDEN DENİZE ÖZGÜR FİLİSTİN"

Akyüz, X hesabında yaptığı bir diğer paylaşımda şunları vurguladı:

Ben Necmettin Erbakan Akyüz. Madalyaların en güzelini aldım. Mazlumların sesi olmak adına yaptığım hareketten dolayı Avrupa Federasyonu soruşturma açtı.Yaptıklarımdan dolayı pişman değilim, verilecek kararlarım nezdimde hiçbir kıymeti yoktur. Nehirden denize özgür Filistin!"

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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