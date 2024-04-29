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ABD bankası Citi'den dolara karşı TL tavsiyesi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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ABD bankası Citi&#039;den dolara karşı TL tavsiyesi

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD'li dev finans kuruluşu Citi, dolara karşı Türk Lirası önerisinde bulundu. Citi stratejistleri, önümüzdeki aylarda sermaye akışı çekeceği görüşüyle 6 aylık forward işlemleri üzerinden dolara karşı TL'de uzun pozisyon alınmasını tavsiye etti.

Uluslararası dev banka şirketi Citi'den dolara karşı TL'de uzun pozisyonda kalma tavsiyesi geldi. Türk Lirası'nın önümüzdeki aylarda sermaye akışı çekeceğini belirten Citi analistleri, Türkiye'ye yönelik kritik açıklamalarda bulundu.

DOLARA KARŞI TL'Yİ ÖNERDİLER

Citi analistleri, 6 aylık forward işlemleri üzerinden Türk Lirası'nda dolara karşı uzun pozisyon alınmasını önerdi. Yetkililerin aynı zamanda yurt içi para akışını döviz mevduatlarından uzaklaştırmak için kademeli bir çabaya da odaklandığı belirtti.

"TCMB TEMKİNLİ DURUŞUNU SÜRDÜRMEYE HAZIR"

Analistler, "Seçimlerin artık ufukta görünmediği bir dönemde TCMB yurt içi parasal koşulların daha da sıkılaştırılması için mücadele ederek temkinli duruşunu sürdürmeye hazır" değerlendirmesinde bulundu.

"GÖZ ARDI ETMİYORUZ"

Merkez Bankası'nın şu an için politika faizlerini doğrudan artırmak yerine makro ihtiyati tedbirlere daha fazla odaklanabileceği belirten analistler, "Ancak tüketici enflasyonunun Mayıs/Haziran aylarında zirveye ulaştığı dönemde daha fazla faiz artışı ihtimalini tamamen göz ardı etmiyoruz" ifadelerine yer verdi.

 

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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