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Erdoğan ve Bahçeli saat 15'te görüşecek

Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
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Politika Haberleri  / Ajanslar

Cumhurbaşkanı Erdoğan yerel seçimlerin ardından ilk kez MHP lideri Devlet Bahçeli ile saat 15.00'te görüşecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart Yerel Seçimleri'nin ardından ilk kez bir araya gelecek.

Erdoğan'ın Bahçeli'yi bugün saat 15.00'te Çayyolu'ndaki konutunda ziyaret etmesi planlanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yle en son ocak ayında görüşmüştü.

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Ajanslar
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