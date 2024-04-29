Netanyahu'yu tutuklanma korkusu sardı, Biden'dan yardım istedi
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
İsrail Başbakanı Netanyahu'yu, Gazze'de işlediği katliamlar sebebiyle Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından kendisi hakkında bir tutuklama emri çıkarılması korkusu sardı. Netanyahu kararını engellemek için ABD Başkanı Joe Biden'dan yardım istedi. Öte yandan Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, UCM'nin tutuklamalar konusunda yetkisiz olduğunu belirterek, Netanyahu'ya desteğini yineledi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun UCM'nin İsrailli yetkililere yönelik olası tutuklama kararını engellemek için ABD Başkanı Joe Biden'dan yardım istediği bildirildi.
NETANYAHU'NUN ENDİŞESİ ARTTI
İsrail'in "Walla" internet sitesindeki haberde, İsrailli yetkililerin UCM'nin Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant ve İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi hakkında tutuklama emri çıkartmaya hazırlandığı konusunda son iki haftadır daha fazla endişe duymaya başladığı belirtildi.
BİDEN'DAN YARDIM İSTEDİ
Netanyahu ile Biden arasında dün gerçekleşen telefon görüşmesinde UCM'nin Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar nedeniyle İsrailli yetkililer hakkında olası tutuklama kararının gündeme geldiği ifade edildi. Adı açıklanmayan İsrailli 2 yetkiliye dayandırılan haberde, Netanyahu'nun UCM'nin olası tutuklama kararına ilişkin endişelerini Biden'e ilettiği kaydedildi. Görüşmede, Netanyahu'nun Biden'dan UCM'nin olası tutuklama kararını engellemek için yardım istediği aktarıldı.
BEYAZ SARAY: UCM YETKİSİZ
Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, günlük basın brifinginde UCM'nin Netanyahu'ya yönelik muhtemel tutuklama kararına ilişkin gündemi değerlendirdi. Jean-Pierre, UCM'nin yetkileri konusunda ABD olarak bugüne kadarki pozisyonlarının değişmediğini ve mahkemenin İsrailli yetkililer hakkında hüküm verme yetkisine sahip olduğunu düşünmediklerini söyledi.
İSRAİL BÜYÜKELÇİLİKLERİ TEHDİT ETTİ
İsrailli Kanal 13 televizyonu, Ulusal Güvenlik Konseyi'nin, Netanyahu, Gallant ve Halevi hakkında uluslararası tutuklama kararı çıkarılması olasılığını değerlendirdiğini bildirmişti. İsrail Dışişleri Bakanlığı da UCM tarafından İsrailli yetkililer hakkında tutuklama emri çıkarılması ihtimalinde oluşabilecek yansımalara karşı dünyadaki büyükelçiliklerinden hazırlıklı olmalarını istemişti.
Kaynak: Anadolu Ajansı