Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Netanyahu'yu tutuklanma korkusu sardı, Biden'dan yardım istedi

Netanyahu'yu tutuklanma korkusu sardı, Biden'dan yardım istedi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Netanyahu&#039;yu tutuklanma korkusu sardı, Biden&#039;dan yardım istedi

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail Başbakanı Netanyahu'yu, Gazze'de işlediği katliamlar sebebiyle Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından kendisi hakkında bir tutuklama emri çıkarılması korkusu sardı. Netanyahu kararını engellemek için ABD Başkanı Joe Biden'dan yardım istedi. Öte yandan Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, UCM'nin tutuklamalar konusunda yetkisiz olduğunu belirterek, Netanyahu'ya desteğini yineledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun UCM'nin İsrailli yetkililere yönelik olası tutuklama kararını engellemek için ABD Başkanı Joe Biden'dan yardım istediği bildirildi.

NETANYAHU'NUN ENDİŞESİ ARTTI

İsrail'in "Walla" internet sitesindeki haberde, İsrailli yetkililerin UCM'nin Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant ve İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi hakkında tutuklama emri çıkartmaya hazırlandığı konusunda son iki haftadır daha fazla endişe duymaya başladığı belirtildi.

BİDEN'DAN YARDIM İSTEDİ

Netanyahu ile Biden arasında dün gerçekleşen telefon görüşmesinde UCM'nin Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar nedeniyle İsrailli yetkililer hakkında olası tutuklama kararının gündeme geldiği ifade edildi. Adı açıklanmayan İsrailli 2 yetkiliye dayandırılan haberde, Netanyahu'nun UCM'nin olası tutuklama kararına ilişkin endişelerini Biden'e ilettiği kaydedildi. Görüşmede, Netanyahu'nun Biden'dan UCM'nin olası tutuklama kararını engellemek için yardım istediği aktarıldı.

BEYAZ SARAY: UCM YETKİSİZ

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, günlük basın brifinginde UCM'nin Netanyahu'ya yönelik muhtemel tutuklama kararına ilişkin gündemi değerlendirdi. Jean-Pierre, UCM'nin yetkileri konusunda ABD olarak bugüne kadarki pozisyonlarının değişmediğini ve mahkemenin İsrailli yetkililer hakkında hüküm verme yetkisine sahip olduğunu düşünmediklerini söyledi.

İSRAİL BÜYÜKELÇİLİKLERİ TEHDİT ETTİ

İsrailli Kanal 13 televizyonu, Ulusal Güvenlik Konseyi'nin, Netanyahu, Gallant ve Halevi hakkında uluslararası tutuklama kararı çıkarılması olasılığını değerlendirdiğini bildirmişti. İsrail Dışişleri Bakanlığı da UCM tarafından İsrailli yetkililer hakkında tutuklama emri çıkarılması ihtimalinde oluşabilecek yansımalara karşı dünyadaki büyükelçiliklerinden hazırlıklı olmalarını istemişti.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
Konyaspor'un yeni teknik direktörü açıklandı! İlk maçını Fenerbahçe'ye karşı oynayacak
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Tel Aviv'de Netanyahu ve hükümetine protesto! Esirlerin aileleri ve destekçileri sokağa indi - DünyaYolu ateşe verdiler!Kassam Tugayları pusuya düşürmüştü! Gazze'de 2 İsrail subayı daha öldü - DünyaGazze'de 2 İsrail subayı daha öldüBakan Fidan'dan Riyad'da diplomasi trafiği - DünyaBakan Fidan'dan Riyad'da diplomasi trafiğiİsrailli Bakan yine hadsiz bir paylaşımla Erdoğan'ı hedef aldı - DünyaYine Türkçe sözlerle Erdoğan'ı hedef aldıBlinken İsrail'e normalleşme için şartı açıkladı: "Gazze'de savaş sona ermeli" - Dünya"Gazze'de savaş sona ermeli"Yunanistan Türk okullarını kapatmaya çalışıyor! Batı Trakya Türklerinden Atina'ya Lozan hatırlatması - DünyaYunanistan Türk okullarını kapatmaya çalışıyor!
Sonraki Haber Yükleniyor...