Netanyahu'yu tutuklanma korkusu sardı, Biden'dan yardım istedi

Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe / Kaynak: Anadolu Ajansı 29 Nisan 2024 23:56 - Güncelleme: 30 Nisan 2024 00:04 - Güncelleme:

Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı

İsrail Başbakanı Netanyahu'yu, Gazze'de işlediği katliamlar sebebiyle Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından kendisi hakkında bir tutuklama emri çıkarılması korkusu sardı. Netanyahu kararını engellemek için ABD Başkanı Joe Biden'dan yardım istedi. Öte yandan Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, UCM'nin tutuklamalar konusunda yetkisiz olduğunu belirterek, Netanyahu'ya desteğini yineledi.