Kolombiya'da zehir tacirlerine baskına giden askerleri taşıyan helikopter düştü: 9 ölü

Ekvador'da askeri helikopter düştü, çok sayıda ölü var

Ekvador'da askeri helikopter düştü, çok sayıda ölü var

Kolombiya'da "Clan del Golfo" isimli uyuşturucu ve paramiliter örgüte operasyon düzenlemeye giden askerleri taşıyan helikopter düştü. Kazada 1 general ile 8 asker öldü.

Bolivar yönetim bölgesine bağlı Guaraperia köyü kırsalında düşen MI-17 HK3395 numaralı askeri helikopterdeki 1 general ile 8 asker öldü. Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, kazada ölen askerler nedeniyle "büyük" üzüntü duyduğunu belirtti.

"CLAN DEL GOLFO"YA OPERASYONA GİDİYORLARDI

Askeri helikopterin "Clan del Golfo" isimli uyuşturucu ve paramiliter örgüte yapılan operasyonda görev aldığı bilgisi paylaşıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.

SENE BAŞINDAN BU YANA ÇOK SAYIDA ASKER ÖLDÜ!

Ülkede yılbaşından bu yana helikopter kazalarında çok sayıda askeri personel canından oldu.