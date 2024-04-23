Malezya'da 2 askeri helikopter çarpıştı, 10 kişi öldü

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Malezya'da geçit töreni provası sırasında 2 askeri helikopter çarpıştı. Kazada 10 kişi hayatını kaybetti. Kaza anları ise kameralara yansıdı.

Malezya Deniz Kuvvetleri Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, donanmanın 90'ıncı yıl dönümü kutlamaları için Perak eyaletinde geçit töreni provası kapsamında eğitim uçuşu gerçekleştiren 2 helikopter havada çarpıştı.

10 GÖREVLİ HAYATINI KAYBETTİ

Donanmaya ait bir üste gerçekleşen kazada helikopterlerde bulunan 10 görevli öldü. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, kazaya neyin sebep olduğuna ilişkin soruşturma başlatılacağını duyurdu.