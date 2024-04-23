Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Malezya'da 2 askeri helikopter çarpıştı, 10 kişi öldü

Malezya'da 2 askeri helikopter çarpıştı, 10 kişi öldü

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Malezya'da geçit töreni provası sırasında 2 askeri helikopter çarpıştı. Kazada 10 kişi hayatını kaybetti. Kaza anları ise kameralara yansıdı.

Malezya Deniz Kuvvetleri Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, donanmanın 90'ıncı yıl dönümü kutlamaları için Perak eyaletinde geçit töreni provası kapsamında eğitim uçuşu gerçekleştiren 2 helikopter havada çarpıştı.

Malezya'da 2 askeri helikopter çarpıştı, 10 kişi öldü - 1. Resim

10 GÖREVLİ HAYATINI KAYBETTİ

Donanmaya ait bir üste gerçekleşen kazada helikopterlerde bulunan 10 görevli öldü. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, kazaya neyin sebep olduğuna ilişkin soruşturma başlatılacağını duyurdu.

Malezya'da 2 askeri helikopter çarpıştı, 10 kişi öldü - 2. Resim

 

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
Cem Yılmaz 51 yaşında! ‘Uzun yaşamımın sırrı hep…’Motorine indirim geliyor! Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
ABD üniversitelerinde İsrail protestosu! Gazze destekçisi yüzlerce öğrenci gözaltına alındı - Dünya100'lerce öğrenciye gözaltı!Gazze'de son durum... Toplu mezar kelepçeli katliamı gözler önüne serdi, 2 bin Filistinlinin akıbeti meçhul - DünyaToplu mezar, kelepçeli katliam!Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak ziyareti dünya basınında: Yeni bir dönemin müjdecisi! - DünyaYeni bir dönemin müjdecisi!Japonya'daki görevini tamamlayan Çinli profesör ülkesine döndüğü gibi kayıplara karıştı! - DünyaJaponya'daki görevini tamamlayan Çinli profesör ülkesine döndüğü gibi kayıplara karıştı!Gözaltındayken kaçmıştı! Binance yöneticilerinden Anjarwalla Kenya'da yakalandı - DünyaFirari Binance yöneticisi Kenya'da yakalandıİran sele teslim oldu, timsahlar şehre indi! - Dünyaİran'ı sel vurdu, timsahlar şehre indi!
Sonraki Haber Yükleniyor...