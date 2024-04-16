Mossad ajanı Malezya'da yakayı ele verdi! 40 yıla kadar hapsi isteniyor

İsrail'in istihbarat örgütü Mossad'a bir darbe de Malezya'da vuruldu. Fransa pasaportuyla ülkeye giriş yapan ve başka bir İsraillinin peşinde olan Mossad ajanı bir otelde silah bulundurmaktan yakayı ele verdi. Mossad ajanının 40 yıla kadar hapsi isteniyor.

Türkiye'nin İsrail'in istihbarat örgütü Mossad'a yönelik gerçekleştirdiği operasyonların ardından Malezya'da bir Mossad ajanı daha yakayı ele verdi. Fransız pasaportlu bir Mossad ajanı otel odasında silah bulundurduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. Mossad ajanının 40 yıla kadar hapsi isteniyor.

MOSSAD AJANI BAŞKA BİR İSRAİLLİYİ AVLAMAYA GELDİ

Reuters haber ajansında yer alan iddialara göre Shalom Avitan isimli Mossad ajanı başka bir İsrailliyi yakalamak için 12 Mart'ta Birleşik Arap Emirlikleri'nden Malezya'ya Fransız pasaportuyla giriş yaptı.

27 Mart'ta Kuala Lumpur'daki bir otelde polis tarafından silahların bulunduğu bir çantayla gözaltına alınan Avitan, sorgusunda İsrail vatandaşı olduğunu söyledi.

Mossad ajanının neden Malezya'da olduğunu araştıran polis, Avitan'ın bir aile anlaşmazlığı nedeniyle başka bir İsrail vatandaşını avlamak için Malezya'da olduğunu iddia ettiğini söyledi.

40 YILA KADAR HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILABİLİR

Evli bir Malezyalı çift, bu hafta başlarında Avitan'a ateşli silah sağlamakla suçlandı. Devlet medyasının bildirdiğine göre, polis, olayla ilgili olarak iki Türk vatandaşı ve bir Gürcü adam da dahil olmak üzere sekiz kişiyi gözaltına aldı.

Kuala Lumpur Mahkeme Kompleksi bir düzineden fazla polis memuru tarafından mahkemeye götürülen Avitan, suçlu bulunursa 40 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecek.

Yetkililer Mossad ajanının yakalanmasının ardından sınır güvenliğini artırdı.