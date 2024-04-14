MOSSAD duyurdu: Hamas, Gazze için ateşkes görüşmelerinde son öneriyi reddetti

MOSSAD, Hamas'ın Gazze için ateşkes görüşmelerinde arabulucuların son önerisini reddettiğini açıkladı. MOSSAD, Hamas'ın 'İran'la yaşanan gerginlikten faydalanmaya devam ettiğini' iddia etti.

7 Ekim'den beri İsrail'in saldırılarının sürdüğü Gazze için devam eden ateşkes görüşmelerinde yeni bir gelişme yaşandı. İsrail istihbarat servisi MOSSAD, Hamas'ın ateşkes için arabulucuların son önerisini reddettiğini duyurdu.

AFP'nin aktardığına göre, İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, MOSSAD'ın şu ifadelerine yer verildi:

"Teklifin reddedilmesi... (Gazze'deki Hamas lideri Yahya) Sinvar'ın insani bir anlaşma ve rehinelerin iadesini istemediğini ve İran'la yaşanan gerginlikten faydalanmaya devam ettiğini kanıtlıyor."

Aynı açıklamada MOSSAD, Hamas'ın 'bölgede genel bir tırmanış' hedeflediğini iddia etti.