Askeri helikopter Burdur Gölü'ne acil iniş yaptı! Tahliye çalışmaları başladı

Kara Havacılık Okul Komutanlığına ait helikopter yağ kaçağı sebebiyle Burdur Gölü kenarına acil iniş yaptı. İhbar üzerine adrese ekipler sevk edildi, bölgede tahliye çalışmaları sürüyor...

Isparta’dan kalkış yapan Kara Havacılık Okul Komutanlığına ait UH-1 tipi helikopter Isparta’nın Keçiborlu ilçesine bağlı Ardıçlı Köyünün 2 kilometre güneyi, Burdur gölü kıyı çizgisine yakın noktaya yağ kaçağı nedeniyle acil iniş yaptı.

BÖLGEYE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

İniş yapan helikopterin çevresinde kısa sürede güvenlik önlemi alındı. Teknik ekip ve jandarma ekipleri gelerek, arıza nedeniyle zorunlu iniş yapan helikoptere göl kenarındaki arazide müdahale etti.

TAHLİYE ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Helikopterde bulunan 5 personelde herhangi bir yaralanmanın olmadığı ve helikopterde herhangi bir hasarın bulunmadığı öğrenildi. Personelin helikopterden tahliye edilirken, helikopterin tahliye çalışmalarına devam edildiği bildirildi.