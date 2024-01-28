Antalya Havalimanı'nda hareketli saatler! Sabiha Gökçen-Riyad seferini yapan uçak acil iniş yaptı
Sabiha Gökçen-Riyad seferini yapan TC-690 sefer sayılı Airbus A321 tipi uçak, Antalya Havalimanı'na acil iniş yaptı. Uçağın kargo bölümünden sesler geldiği iddia edilirken havalimanında çok sayıda polis ve ambulans ekipleri müdahale için bekletiliyor.
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
İsranbul-Riyad seferini yapan uçakta kargo bölümünden gelen sesler paniğe neden oldu. Uçak, Antalya Havalimanı'na acil iniş yaptı.
YARDIM ÇIĞLIĞI DUYULDU
İddiaya göre uçak seyir halindeyken Kıbrıs adası açıklarında bir kişinin yardım çığlığını duyan yolcuların ihbarı, personel tarafından uçuş kabinine iletildi.
PİLOTLAR ACİL İNİŞ KARARI VERDİ
Pilotun yaptığı görüşmeler sonucunda uçağın Antalya Havalimanına acil inişine karar verildi. Havalimanı pisti çevresinde güvenlik önlemleri alındı. Polis, itfaiye ve sağlık ekipleri konuşlandırıldı.
Saat 23.45'te uçağın Havalimanına inişinden sonra kargo bölümünde inceleme başlatıldı.
Ekiplerin çalışmaları sürdürüyor.
Kaynak: Türkiye Gazetesi