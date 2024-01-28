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    • Antalya Havalimanı'nda hareketli saatler! Sabiha Gökçen-Riyad seferini yapan uçak acil iniş yaptı

    Sabiha Gökçen-Riyad seferini yapan TC-690 sefer sayılı Airbus A321 tipi uçak, Antalya Havalimanı'na acil iniş yaptı. Uçağın kargo bölümünden sesler geldiği iddia edilirken havalimanında çok sayıda polis ve ambulans ekipleri müdahale için bekletiliyor.

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Antalya Havalimanı&#039;nda hareketli saatler! Sabiha Gökçen-Riyad seferini yapan uçak acil iniş yaptı
    Uçak, Panik, Haber

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    İsranbul-Riyad seferini yapan uçakta kargo bölümünden gelen sesler paniğe neden oldu. Uçak, Antalya Havalimanı'na acil iniş yaptı.

    YARDIM ÇIĞLIĞI DUYULDU

    İddiaya göre uçak seyir halindeyken Kıbrıs adası açıklarında bir kişinin yardım çığlığını duyan yolcuların ihbarı, personel tarafından uçuş kabinine iletildi.

    PİLOTLAR ACİL İNİŞ KARARI VERDİ

    Pilotun yaptığı görüşmeler sonucunda uçağın Antalya Havalimanına acil inişine karar verildi. Havalimanı pisti çevresinde güvenlik önlemleri alındı. Polis, itfaiye ve sağlık ekipleri konuşlandırıldı.

    Saat 23.45'te uçağın Havalimanına inişinden sonra kargo bölümünde inceleme başlatıldı.

    Ekiplerin çalışmaları sürdürüyor.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    UçakPanik
    Haberler > Gündem > Antalya Havalimanı'nda hareketli saatler! Sabiha Gökçen-Riyad seferini yapan uçak acil iniş yaptı
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