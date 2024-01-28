Antalya Havalimanı'nda hareketli saatler! Sabiha Gökçen-Riyad seferini yapan uçak acil iniş yaptı

Sabiha Gökçen-Riyad seferini yapan TC-690 sefer sayılı Airbus A321 tipi uçak, Antalya Havalimanı'na acil iniş yaptı. Uçağın kargo bölümünden sesler geldiği iddia edilirken havalimanında çok sayıda polis ve ambulans ekipleri müdahale için bekletiliyor.

Düzenleyen: Şeyda Karaca / Kaynak: Türkiye Gazetesi 28 Ocak 2024 00:43 - Güncelleme: 28 Ocak 2024 02:40 - Güncelleme:

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