Havada panik! Mutfağında yangın çıkan yolcu uçağı acil iniş yaptı

22 Ocak 2024 20:59 - Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2024 21:56

'American Airlines' hava yolu firmasına ait 'Boeing 737-800' tipi uçak, Austin-Bergstrom Uluslararası Havalimanı'ndan North Carolina'ya gitmek üzere kalkış yaptı.

NBC News'in haberine göre; havayolu firması, kalkıştan kısa bir süre sonra uçağın mutfağındaki fırının ateş aldığını açıkladı ve 'uçakta teknik sorun çıktığı' gerekçesiyle uçağın Houston'a yönlendirildiğini açıkladı.

HOUSTON'A İNİŞ YAPTI

North Carolina'ya iniş yapması gereken uçak, teknik sorun sebebiyle Houston'daki George Bush Kıtalararası Havalimanı'na iniş yaptı.

Uçaktaki yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

DAHA ÖNCE DE KAPISI KOPMUŞTU

5 Ocak’ta Alaska Havayolları'na ait Boeing 737-9 MAX yolcu uçağının havadayken gövdesinden uçak kapısı büyüklüğünde bir parçası dışarı doğru kopmuştu.

Olayın ardından Türk Hava Yolları da dahil olmak üzere birçok şirket, filolarındaki aynı model uçakları detaylı denetimler için hizmetten çekerek yere indirmişti.