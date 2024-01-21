Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Uçuş güvenliğini tehlikeye atan oyun! İnişe hazırlanan uçağa lazer tuttular

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    İstanbul-İzmir seferi yapan ve inişe hazırlanan uçağa, kimliği belirsiz bir kişi tarafından lazer tutularak uçuş güvenliği tehlikeye atıldı. Olay, uçaktaki bir vatandaşın kamerasına yansıdı.

    Güncel Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa, iniş yapmaya hazırlandığı esnada kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından lazer tutuldu. Uçuş güvenliğini tehlikeye atan lazerin uçağa tutulma anı ise, uçakta yolculuk yapan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

    Uçuş güvenliğini tehlikeye atan oyun! İnişe hazırlanan uçağa lazer tuttular

    CEZASI 91 BİN 139 LİRA

    Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan idari para cezalarına göre, uçuş emniyetini riske atacak şekilde hava araçlarına lazer tutulması, uçak haberleşmesine müdahale edilmesi veya benzer ihlallerde bulunulması halinde 91 bin 139 lira para cezası kesiliyor.

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    UçakUçak Seferi
    Haberler > Güncel > Uçuş güvenliğini tehlikeye atan oyun! İnişe hazırlanan uçağa lazer tuttular
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Yağış ve rüzgara dikkat! Meteoroloji'den 13 ile sarı kodlu uyarı - GüncelMeteoroloji'den 13 ile sarı kodlu uyarıBUDO'nun 14 seferine olumsuz hava engeli - GüncelBUDO'nun 14 seferine olumsuz hava engeliDenizli'de acı olay: İşçi elektrik direğinden düşerek hayatını kaybetti - GüncelDenizli'de acı olay: İşçi elektrik direğinden düşerek hayatını kaybettiResmi Gazete'de yayımlandı: 22 aroma verici madde listeden çıkarıldı - GüncelResmi Gazete'de yayımlandı: 22 aroma verici madde listeden çıkarıldıIrak'ın kuzeyindeki Gara'ya hava harekatı: 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - GüncelIrak'ın kuzeyindeki Gara'ya hava harekatı: 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi'Naylon fatura' operasyonunda 100'e yakın firmaya inceleme - Güncel'Naylon fatura' operasyonunda 100'e yakın firmaya incelemeMeteoroloji'den Ege Denizi'nde fırtına uyarısı - GüncelMeteoroloji'den Ege Denizi'nde fırtına uyarısıTonlarca ağırlıktaki kamyon duvarda asılı kaldı! - GüncelTonlarca ağırlıktaki kamyon duvarda asılı kaldı!Uludağ'daki 500 TL'lik çorba gündem oldu: Şef, çorbanın tarifini otel sahibine bile söylemiyor - GüncelŞef, çorbanın tarifini otel sahibine bile söylemiyorİznik Gölü'ndeki kayaya yansıyan figür şaşırttı: Paylaşım rekorları kırıyor - Güncelİznik Gölü'ndeki kayaya yansıyan figür şaşırttı
    Sonraki Haber Yükleniyor...