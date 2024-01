Gözü dünyanın zirvesinde! THY, tek başına ülkeye 16,2 milyar dolar getirdi

18 Ocak 2024 05:45 - Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2024 06:25

CANAN ERASLAN'IN HABERİ - Türkiye’nin bayrak taşıyıcısı Türk Hava Yolları (THY), büyümesini Türk turizmiyle paralel yürütüyor. Tanıtımlarında dünyanın en güzel ülkesi olan Türkiye’yi anlatan “Dünyanın her yerinde ne varsa, hepsi birden Türkiye’de var” temasını kullanan THY, yeni dönemde harcama potansiyeli yüksek turist gruplarının yer aldığı ülkelerde tanıtım faaliyetlerini yürütmeye odaklandı. THY İcra Kurulu ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Ahmet Bolat “Aynı şeyleri yaparsak, hedeflerimize ulaşamayız” ilkesiyle çalıştıklarını söyledi. 2003’ten bu yana, yolcu sayısını 10 milyondan 83,4 milyona, uçulan nokta sayısını 106’dan 345’e çıkardıklarını, dünya her yıl yüzde 3 büyürken THY’nin yılda yüzde 10 büyüme gerçekleştirdiğini söyleyen Ahmet Bolat “Şimdiki hedefimiz her yıl yüzde 7,7 büyüyerek 2033’te 171 milyon yolcu, 400 nokta ve 840 uçaklık filoya ulaşmak” dedi.

BİR YILDA 56 MİLYAR DOLAR

THY’nin Türk ekonomisine katkısından bahsederken “2023’te Türkiye ekonomisine 56 milyar dolarlık ekonomik katkı sağladık” diyen Prof. Bolat, bunun 16,2 milyar dolarının hizmet ihracatı, 17 milyar dolarının tedarik zinciri sebebiyle sağlanan katkı, 2,7 milyar dolarının da teşvik edilmiş ekonomik faaliyet olduğunu dile getirdi. Türkiye’ye katkılarının 2028’de 101 milyar dolar, 2033’te de 144 milyar dolar olması için var güçleriyle çalıştıklarını anlatan Prof. Ahmet Bolat, 17 iştirak şirketleri ile Türkiye ekonomisine net katkılarının 20,5 milyar doları bulduğunu anlattı.

3.000 DOLAR HARCASINLAR

Bugün itibarıyla 345 noktaya uçuş gerçekleştiren THY’nin yeni hedefinde, çok seyahat eden, yüksek gelir bırakan turist gruplarının bulunduğu 11 ülke var. Geçtiğimiz haftalarda Air China ile İstanbul Havalimanı’nın anlaşma imzaladığını, böylece bu alana uçan 100. ülke şirketinin gelmiş olduğunu hatırlatan Ahmet Bolat “Şimdi ABD, Kanada, Meksika, Avustralya, Singapur, Güney Kore, Endonezya, Japonya, Çin, Tayvan ve Malezya’nın bulunduğu 11 ülkeden 10 milyon turist ve 30 milyar dolarlık gelir bekliyoruz. Çünkü bu ülkelerin insanı deniz-kum-güneş için değil, inanç ve kültür için seyahat ediyor ve 3 bin dolar harcıyor” diye konuştu.

Prof. Ahmet Bolat, THY yazılımcılarının geliştirdiği sistemle uçakta seyahat eden bir yolcunun ekranına bağlanıp “Bir talebiniz var mı?” diyeceğini, herhangi bir gecikme olan ülkedeki THY yöneticisine bağlanıp sıkıntının sebebini sorarak hızla çözüm bulmaya çalışacağını söyledi.

KIZ KULESİ’NE KARŞI SİMİT-ÇAY RİTÜELİ

Türk dizilerinin dünyada hızla yükseldiğini, bu dizilerde kullanılan figürlerin turist sayısı ve gelirine doğrudan etki ettiğini söyleyen Bolat “Kore’den gelen bir turist bal-kaymak yemiş, bunu paylaşmış. Şimdi kargo şirketimiz aracılığıyla Kore’ye bal-kaymak ihracatını artırıyoruz. Bir Meksika vatandaşı, izlediği dizide Kız Kulesi’ne karşı çay-simit yiyen bir dizi karakterini görüp İstanbul’a geldi ve orada simit yemiş, çay içmiş, sosyal medyasında paylaşmış. Ünlü oyuncumuz Hilal Altınbilek, Panama’da çok seviliyor. Fotoğraf çektirmeki çin sıra bekleyenleri gördük” diye konuştu.

BÜRSİN İLE 2,5 MİLYAR DEFA İZLENEN REKLAM

Geçtiğimiz yıl THY’nin reklam yüzü olan oyuncu Kerem Bürsin’li reklam filmine değinen Bolat “Kerem Bürsin’in oynadığı ve ‘Dünyada ne varsa Türkiye’de hepsi var’ mesajını içeren, kayak merkezlerinden eşsiz sahillere, tarihin başlangıç noktası Göbeklitepe’den inanç turizmi merkezlerine kadar bütün turizm unsurlarının bir arada bulunabileceği tek ülkenin Türkiye olduğu mesajını vermeye çalıştık. Şimdi de yeni bir ünlü simamız ile anlaşma yapmak üzereyiz. Kerem Bürsin’li reklamımız 2,5 milyar defa izlendi. Yeni anlaşmayla bu rakamın üzerine çıkabiliriz” dedi.

650 KUŞAK ÖNCESİNDEKİ DEDENİ TANIYOR MUSUN?

Gittiği ülkede muhataplarına “650 kuşak önceki dedelerinin nerede olduğunu biliyor musun” sorusunu yöneltip “Hayır” cevabı aldığında “Ben biliyorum” dediğini söyleyen Ahmet Bolat, şöyle konuştu: Ben biliyorum çünkü Göbeklitepe 12 bin yıl öncesinin medeniyetini bugün görmemizi sağladı. Medeniyetin başlangıcı. Bunları anlatıyorum. Bu bölge bereketli hilal Mezopotamya. Bu coğrafyanın insanı geleceğe iz bırakma, değer katma bilinciyle yaşıyor. Bunu dünyaya anlatacağız. Her misafirime odamda yaptırdığım Göbeklitepe figürüyle anlatıyorum.