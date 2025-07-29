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Ankara su kesintisi sorgulama: ASKİ detaylarıyla paylaştı, Ankara'da sular ne zaman gelecek?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ankara su kesintisi sorgulama: ASKİ detaylarıyla paylaştı, Ankara&#039;da sular ne zaman gelecek?
Ankara, Su Kesintisi, ASKİ, Ayaş, Bala, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ankara'da sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabı Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) tarafından yapılan paylaşımla belli oldu. 29 Temmuz 2025 Salı günü yapılacak su kesintisinden etkilenecek ilçe ve mahalleler duyuruldu.

29 Temmuz 2025 Salı günü yaşanan kesintilerle vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), zorunlu su kesintisinden etkilenecek ilçe ve mahalleleri duyurdu.

Bölgede yaşayan vatandaşlar “Ankara'da sular ne zaman gelecek?” sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

Ankara su kesintisi sorgulama: ASKİ detaylarıyla paylaştı, Ankara'da sular ne zaman gelecek? - 1. Resim

ANKARA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

29 Temmuz 2025 Salı günü Ankara'nın Ayaş, Bala ve Polatlı ilçelerinde plansız su kesintisi yaşanacaktır. Sular kısa süre içinde gelecektir.

ASKİ’nin resmi açıklamasına göre, Ayaş Sinanlı Mahallesi'ndeki 800 m3'lük içme suyu deposunun vanasının değişmesi sebebiyle, Çamlıca Mahallesi Altınordu Sokak üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında arıza meydana gelmiştir. Bu sebeple, 29 Temmuz 2025 Salı günü saat 10:55 ile 29 Temmuz 2025 salı günü saat 12:15 arasında su kesintisi gerçekleşecektir.

Ankara su kesintisi sorgulama: ASKİ detaylarıyla paylaştı, Ankara'da sular ne zaman gelecek? - 2. Resim

ANKARA SU KESİNTİSİ SORGULAMA

BALA

Arıza Tarihi: 28.07.2025 20:30:00
Tamir Tarihi: 29.07.2025 08:30:00
Detay: BALA İLÇESİ GRUP MAHALLELER İLETİM HATTINDA ARIZA MEYDANA GELDİĞİNDEN PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.
Etkilenen Yerler: YENİKÖY VE KOÇYAYLA MAHALLELERİ

AYAŞ

Arıza Tarihi: 29.07.2025 10:55:00
Tamir Tarihi: 29.07.2025 17:00:00
Detay: Ayaş Sinanlı Mahallesi 800m3 içme suyu depo vanası değişeceğinden dolayı su kesintisi uygulanacaktır.
Etkilenen Yerler: Sinanlı Hocasinan, Cuma ve Mahkeme Mahalleleri.

POLATLI

Arıza Tarihi: 29.07.2025 12:15:00
Tamir Tarihi: 29.07.2025 19:00:00
Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: Polatlı İlçesi : Çamlıca Mahallesi Altınordu Sokak üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.
Etkilenen Yerler: Çamlıca Mahallesi Bir Kısmı, Mehmet Akif Mahallesi Bir Kısım

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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