29 Temmuz İZSU su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek?

Kaynak: Türkiye Gazetesi 29 Temmuz 2025 12:55 - Güncelleme: 29 Temmuz 2025 12:57 - Güncelleme:

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi ve Genel Müdürlüğü (İZSU) tarafından yapılan açıklamayla beraber, altyapı ve bağlantı çalışmaları sebebiyle İzmir’in Konak ve Bornova ilçelerinde 22 saatlik su kesintisi yaşanacağı belli oldu. Peki, İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte tüm ayrıntılar...

İzmirlilere kötü haber İZSU tarafından verildi. Yapılan açıklamaya göre, 29 Temmuz Salı günü İzmir'in bazı mahallelerinde su kesintisi gerçekeleşecek. İZSU, tam 21 mahalleye su verilmeyeceğini duyurdu. İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte, 29 Temmuz 2025 İzmir’de su kesintisi yapılacak mahalleler... İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK? İzmir’in Konak ve Bornova ilçelerinde 21 mahallede 22 saatlik su kesintisi yapılacaktır. İzmir su kesintisi 29 Temmuz saat 10.00’da başlayıp 30 Temmuz saat 08.00’de sona erecek. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), bağlantı çalışması sebebiyle bugün 21 mahallede 22 saat süreyle su kesintisi yapılacağını açıkladı. İZSU tarafından yapılan açıklamada, Halkapınar Arsenik Arıtma Tesisi girişindeki çelik boru hatlarının bağlantı çalışmasının gerçekleştirileceği bilgisi verildi. Çalışma sebebiyle su kesintisine gidileceği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "29 Temmuz 2025 Salı günü saat 10.00 ile 30 Temmuz 2025 Çarşamba günü saat 08.00 arasında su kesintisi yapılacak. Zorunlu su kesintisinden Konak ilçesine bağlı Millet, Mehtap, Zeybek, Ferahlı, İsmet Paşa, Saygı, Murat, Atamer, Anadolu, Boğaziçi, Huzur, Trakya, Çınartepe, Yavuz Selim, Cengiz Topel, 26 Ağustos, Ulubatlı, Mehmet Akif ve Levent mahalleleri ile Bornova ilçesi Çamkule ve Meriç mahalleleri etkilenecek." İZSU 29 TEMMUZ PLANLI SU KESİNTİ PROGRAMI Bayraklı Onur Mahallesi'nde 29.07.2025 saat 10:35 ile 11:35 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. Bornova Evka 3 Mahallesi'nde 29.07.2025 saat 09:35 ile 11:35 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Buca Adatepe, Atatürk ilçelerinde 29.07.2025 saat 11:00 ile 14:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. Çeşme Germiyan Mahallesi'nde 29.07.2025 saat 09:53 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. Kemalpaşa Ulucak İstiklal Mahallesi'nde 29.07.2025 saat 08:05 ile 11:05 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. Kınık Osmaniye Mahallesi'nde 29.07.2025 saat 08:05 ile 13:05 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır. İlgili Haber İZSU duyurdu, Çeşme, Bornova, Karşıyaka'da su kesintileri başladı! 28 Temmuz İzmir'de sular ne zaman gelecek?

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin