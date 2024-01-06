Uçağın gövdesi havada koptu, büyük panik yaşanınca acil iniş yaptı

6 Ocak 2024 11:47 - Güncelleme Tarihi: 6 Ocak 2024 12:14

Alaska Havayolları'ndan yapılan açıklamada, "Alaska Havayolları'nın Portland, Oregon'dan Ontario, Kaliforniya'ya giden 1282 sefer sayılı uçağı bu akşam kalkıştan kısa bir süre sonra bir kaza meydana geldi. Uçak 174 misafirimiz ve 6 mürettebatımızla birlikte güvenli bir şekilde Portland Uluslararası Havaalanına indi." denildi.

“BU TÜR OLAYLAR NADİREN MEYDANA GELİR”

Havayolu şirketi, "Misafirlerimizin ve çalışanlarımızın güvenliği her zaman birincil önceliğimizdir, bu nedenle bu tür olaylar nadiren meydana gelse de, uçuş ekibimiz durumu güvenli bir şekilde yönetmek için eğitilmiş ve hazırlanmıştır" dedi.

Şirket, daha fazla bilgi elde edildiğinde paylaşacağını söyledi.

Portland'dan 16:52'de ayrılan uçak 17:30'dan hemen önce geri döndü.

“UÇAĞIN GÖVDESİNİN BÜYÜK BİR BÖLÜMÜ KOPTU”

Uçuş takip sitesi FlightAware'deki verilere göre, uçak uçuş sırasında 16,000 feet (4,876 metre) kadar yükseldi ve ardından alçalmaya başladı.

KPTV-TV, bir yolcu tarafından gönderilen fotoğrafların uçağın gövdesinin büyük bir bölümünün koptuğunu gösterdiğini belirtti.

Çevrimiçi FAA kayıtlarına göre Boeing 737-9 MAX montaj hattından çıktı ve sertifikasını sadece iki ay önce aldı.Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu, eskiden Twitter olarak bilinen X'te yaptığı bir paylaşımda, uçuştaki bir olayı araştırdığını ve mevcut olduklarında güncellemeleri yayınlayacağını söyledi.