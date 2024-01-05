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    Bursa'da eğitim uçağı tarlaya zorunlu iniş yaptı

    Bursa'nın Yenişehir ilçesinde zorunlu iniş yapan eğitim uçağında bulunan kişi yaralandı. Uçakta bulunan ve yaralanan kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

    Bursa&#039;da eğitim uçağı tarlaya zorunlu iniş yaptı
    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Yenişehir Havalimanı yakınında yaşanan sorun nedeniyle eğitim uçağı tarlaya zorunlu iniş yaptı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Uçakta bulunan ve yaralanan kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

    Vali Mahmut Demirtaş, olayın Bursa-Bilecik il sınırında Çiçeközü Mahallesi yakınında yaşandığını söyledi.

    Bursa'da eğitim uçağı tarlaya zorunlu iniş yaptı

    Eğitim uçağının acil iniş yaptığı bilgisinin verilmesinin ardından ekiplerin hemen bölgeye ulaştığını belirten Demirtaş, hafif yaralanan kişinin sağlık durumunun hastanede takip edildiğini dile getirdi.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    BursaUçak
    Haberler > Gündem > Bursa'da eğitim uçağı tarlaya zorunlu iniş yaptı
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