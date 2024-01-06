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    Indiana Jones’un yıldızı Christian Oliver ve kızları uçak kazasında hayatını kaybetti

    Indiana Jones ve Speed Racer gibi filmlerde rol alan aktör Christian Oliver, Karayip adası yakınlarındaki uçağının denize düşmesi sonucu 2 kızıyla birlikte hayatını kaybetti.

    Indiana Jones’un yıldızı Christian Oliver ve kızları uçak kazasında hayatını kaybetti
    Magazin Haberleri  / The Guardian

    Tom Cruise ve George Clooney ile birlikte 30 yıllık kariyeri boyunca birçok filmde rol alan ABD'li aktör Christian Oliver’dan gelen kahreden haber sevenlerini hüzne boğdu. Oliver, Perşembe günü Karayip adası açıklarında meydana gelen uçak kazasında iki kızıyla birlikte hayatını kaybetti.

    Yetkililer, Bellanca 17-30A Super Viking tipi uçakla Bequia Havaalanı’ndan kalkan ve Karayiplerde Port Elizabeth’e giden uçağın teknik bir arızadan dolayı denize düştüğünü söyledi. 

    SERT ŞEKİLDE ÇARPTI, DENİZE DÜŞTÜ

    Görgü tanıklarının ifadesine göre içinde iki çocuğun da olduğu uçak, Bequia Havaalanı’ndan kalktıktan kısa bir müddet sonra sert bir şekilde çarparak denize düştü.

    Kazanın ardından dalgıçlar ve sahil güvenlik mensupları olay yerine intikal etti ve askeri personel uçakta bulunan dört kişinin cesedini çıkarmayı başardı.

    İKİ KIZI DA UÇAKTAYDI

    Polis, 51 yaşındaki Christian Oliver’ın, 10 ve 12 yaşlarındaki kızları Annik ve Madita Klepser ile uçağın pilotu Robert Sachs'ın olay yerinde öldüğünü açıkladı. 

    Sahil güvenlik ekipleri Oliver, kızları ve pilotun cesetlerini tekneyle yerel bir morga getirdi. Kesin ölüm nedenleri yapılan otopsinin ardından belli olacak.

    Indiana Jones’un yıldızı Christian Oliver ve kızları uçak kazasında hayatını kaybetti

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Öte yandan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Karayip polisine göre kazaya neyin sebep olduğu henüz belli değil.

    Oyuncu Christopher Oliver, Jessica Mazur ile evliydi. Eşi, kaza sırasında yanlarında değildi.

    CHRISTIAN OLIVER KİMDİR?

    Christian Oliver 3 Mart 1972, Celle doğumlu Alman aktördür. 3 Mart 1972'de Celle'de doğdu ve gençliği Frankfurt'ta geçti. 20 yaşındayken, Amerika'ya gitti. New York ve Los Angeles'ta eğitim aldı. "Taming of the Shrew" ve "Candide" gibi tiyatro oyunlarında rol aldı.

    Ama başarısı sadece Amerika’da sürmedi. Almanya’da Sharon Stone ve diğer Hollywood yıldızlarıyla röportaj yaptığı "Star L.A. Club" adlı showu sundu. Bunun yanında, "Schlaf mit meinem Mann" (Birlikte uyumak), "Zwei Schwestern" (İki Kızkardeş) ve "Romantic Fighter" (Romantik dövüş) gibi tv filmlerinde rol aldı. 2002’nin yaz aylarında Christian "Alarm für Cobra 11"de Jan Richter olarak oynamaya başladı.

    Christian, bu rolü iki yıl oynadıktan sonra diziden ayrıldı. Çünkü, Amerika’ya dönmek istiyordu. Orada kariyerine devam etti ve birçok heyecan verici projede çalıştı. 120. bölüm Christian Oliver’i, Cobra 11’de gördüğümüz son bölüm oldu.

    Düzenleyen:  - Magazin
    Kaynak: The Guardian
    UçakKazaKarayipler
    Haberler > Magazin > Indiana Jones’un yıldızı Christian Oliver ve kızları uçak kazasında hayatını kaybetti
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