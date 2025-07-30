Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > "Selda abla yüzüne ne oldu?" Sertab Erener’le paylaştığı kareye yorum yağdı

"Selda abla yüzüne ne oldu?" Sertab Erener’le paylaştığı kareye yorum yağdı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
&quot;Selda abla yüzüne ne oldu?&quot; Sertab Erener’le paylaştığı kareye yorum yağdı
Selda Bağcan, Sertab Erener, Bodrum, Sosyal Medya, Filtre, Haber
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Selda Bağcan ve Sertab Erener, Bodrum’da buluşarak hasret giderdi. Selda Bağcan’ın sosyal medyada paylaştığı karedeki yüzündeki değişim ise takipçilerin gözünden kaçmadı.

Selda Bağcan ile Sertab Erener, Bodrum’da bir araya gelerek hasret giderdi. Bu buluşmayı sosyal medya hesabından paylaşan Selda Bağcan, gönderisine “Sevgili Sertab Erener ile Bodrum'da, hasret giderdiğimiz güzel bir yaz akşamı” notunu düştü.

"Selda abla yüzüne ne oldu?" Sertab Erener’le paylaştığı kareye yorum yağdı - 1. Resim

Paylaşım kısa sürede gündem olmayı başardı. Ancak Selda Bağcan’ın yüzündeki değişim dikkatlerden kaçmadı.

"Selda abla yüzüne ne oldu?" Sertab Erener’le paylaştığı kareye yorum yağdı - 2. Resim

"FİLTRE KULLANMIŞLAR"

Bazı kullanıcılar, fotoğrafta filtre kullanıldığını öne sürerek “Selda abla yüzüne ne oldu?”, “Filtre kullanmışlar, yüzü farklı çıkmış” gibi yorumlarda bulundu.

"Selda abla yüzüne ne oldu?" Sertab Erener’le paylaştığı kareye yorum yağdı - 3. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Bakan Kurum'dan orman yangınları açıklaması: 7 ilde 66'sı konut 132 bağımsız birim ağır hasarlıBursa'daki orman yangını 5'inci gününde! Mücadele sürüyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Armağan Çağlayan takipçisinden gelen teklifle neye uğradığını şaşırdı! “Ağzım açık okudum” - MagazinTuhaf teklifi paylaştı! "Ağzım açık okudum"Sinan Akçıl duyurmuştu! Kahreden ölüm sonrası flaş gelişme: Alacağı ceza belli oldu - MagazinSinan Akçıl duyurmuştu! Kahreden ölüm sonrası flaş gelişme: Cezası belli olduNe diyeceği merak konusu olmuştu! Ahmet Tatlıses’ten dikkat çeken paylaşım: Dilan Çıtak’ı mı kastetti? - MagazinNe diyeceği merak ediliyordu! Paylaşımı olay olduDilan Çıtak polisin üzerine araç sürmüştü: Yasemin Şefkatli’den bomba gönderme! Ardından gelen paylaşım olay oldu - MagazinYasemin Şefkatli’den bomba gönderme! Ardından gelen paylaşım olay oldu'Neşeli Günler'in Mehmet’i şimdi ne yapıyor? Görenler gözlerine inanamadı: Değişimiyle "Yok artık" dedirtti - Magazin'Neşeli Günler'in Mehmet’i şimdi ne yapıyor? Son hali şaşırttıOyuncu Kenan İmirzalıoğlu’nun mal varlığı ağızları açık bıraktı! Milyonlarını bakın nereye yatırıyor... - MagazinMal varlığı ağızları açık bıraktı! Milyonlarını bakın nereye yatırıyor...
Sonraki Haber Yükleniyor...