"Selda abla yüzüne ne oldu?" Sertab Erener’le paylaştığı kareye yorum yağdı

Selda Bağcan ve Sertab Erener, Bodrum’da buluşarak hasret giderdi. Selda Bağcan’ın sosyal medyada paylaştığı karedeki yüzündeki değişim ise takipçilerin gözünden kaçmadı.

Selda Bağcan ile Sertab Erener, Bodrum’da bir araya gelerek hasret giderdi. Bu buluşmayı sosyal medya hesabından paylaşan Selda Bağcan, gönderisine “Sevgili Sertab Erener ile Bodrum'da, hasret giderdiğimiz güzel bir yaz akşamı” notunu düştü.

Paylaşım kısa sürede gündem olmayı başardı. Ancak Selda Bağcan’ın yüzündeki değişim dikkatlerden kaçmadı.

"FİLTRE KULLANMIŞLAR"

Bazı kullanıcılar, fotoğrafta filtre kullanıldığını öne sürerek “Selda abla yüzüne ne oldu?”, “Filtre kullanmışlar, yüzü farklı çıkmış” gibi yorumlarda bulundu.