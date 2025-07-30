Sinan Akçıl duyurmuştu! Kahreden ölüm sonrası flaş gelişme: Alacağı ceza belli oldu

Sinan Akçıl’ın çalışanının akrabası olan Eugenia, sosyal medyaya dalınca 5 aylık bebeğini küvette unutarak ölümüne neden olmuştu. 6 Nisan'da gerçekleşen olayda genç anneye 1 yıl hapis cezası verildi, ancak ceza dikkat çeken bir gerekçeyle 10 yıl ertelendi.

Belarus’un başkenti Minsk’te 6 Nisan'da yürek burkan bir olay yaşandı. Sinan Akçıl’ın yanında çalışan Volha’nın ablasının gelini Eugenia, 5 aylık oğlu Varya’yı yıkamak için küvete koydu. Ancak anne, sosyal medyada vakit geçirmeye dalınca, oğlunu tam 2 saat boyunca küvette unuttu. Banyoya gittiğinde ise küçük Varya’nın cansız bedeniyle karşılaştı.

SİNAN AKÇIL ACI OLAYI SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURMUŞTU

Sinan Akçıl, yaşanan acı olayı sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurmuştu:

"Çok ama çok üzücü bir olay ile uyandım bugün... Yaklaşık 4 yıldır bizimle evde çalışan, artık aile gibi olduğumuz Olga’mızın annesinin 5 aylık torunu Varya, korkunç bir Instagram kazası ile hayatını kaybetti. Gelin, çocuğunu küvete koyuyor, Instagram’a dalıyor ve ancak 2 saat sonra bebeği aklına geliyor. Zavallı Varya hayatını kaybetti. Haberi alan anneanne de kalp krizi geçirdi. Sosyal medya bağımlılığı artık ciddi bir hastalık. Herkes aklını başına alsın lütfen..."

Volha, gelinlerinin sebep olduğu bu acı olay sonrası şöyle isyan etmişti:

"Gelinin annesi kalp krizi geçirdi, felç oldu. Bu kadın bir çocuğu öldürdü, nasıl yaşayacak? 2 yaşında bir çocuğu daha var. Ona nasıl bakacak? Bir çocuğun böyle sorumsuzca ölümüne neden oldu, korkuyorum. Ablamla birlikte diğer torunumuza bakacağız ona bırakmak istemiyoruz."

ÇOCUĞU 3 YAŞINDA OLDUĞU İÇİN CEZA ERTELENDİ

Konuyla ilgili görülen mahkeme sonuçlandı. Anneye 'ihmalden ölüme sebebiyet vermek' suçundan 1 yıl hapis cezası verildi. Ancak genç kadının diğer çocuğu 3 yaşında olduğu için ceza ertelendi.

Sinan Akçıl

Sabah’ın haberine göre, anne, büyük oğlu 13 yaşına girdiğinde bir yıllık hapis cezasını çekecek. Anneyi yargılayan mahkeme, erteleme kararının gerekçesini ise şöyle açıkladı:

"Anne bir çocuğunu istemeden kaybetti. İkinci çocuğundan da ayrı kalmamalı. İkinci çocuk henüz çok küçük, 13 yaşına girip kendi hayatını idame etmeye başladığında anne hapse girip 1 yıllık cezasını çeker!"