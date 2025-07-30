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Giresun'da fındık hasat tarihi belli oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Giresun&#039;da fındık hasat tarihi belli oldu
Fındık, Giresun, Tarım, Haber
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Giresun'da fındık hasadına 3 Ağustos Pazar günü başlanacağı bildirildi.

 

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kurulan komisyon tarafından hasat tarihlerinin belirlendiği belirtildi.

Sahil kesiminde 3 Ağustos, orta kesimde 9 Ağustos, yüksek kesimde ise 15 Ağustos'ta hasada başlanacağı kaydedilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Tam hasat olgunluğuna ulaşmadan toplanan fındıklar kurutulduktan sonra dıştaki meyve kabuklarının rengi donuk kalır. Erken hasat edildiği takdirde meyve kalitesi düşer, fındıkların uzun süre muhafaza edilmesi güçleşir ve kolay bozulur. İç dolgunluğu düştüğü için randıman düşük olur. Fındıkta aflatoksin oluşmaması için resmi olarak ilan edilen tarihten önce toplanmamalıdır."

Kaynak: Anadolu Ajansı
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