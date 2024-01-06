Klavyelere yeni tuş eklendi, 30 yıllık gelenek sona erdi

6 Ocak 2024 11:09 - Güncelleme Tarihi: 6 Ocak 2024 11:10

Yazılım ve teknoloji devi Microsoft, yapay zeka (AI) tuşlu yeni klavyelerin çıkacağını duyurdu. Yeni Windows 11 PC'lerde (bilgisayarlarda) yeni tuş sayesinde kullanıcılar, Microsoft'un AI aracı Copilot'a daha hızlı bir şekilde erişebilecek. Tıpkı Windows tuşunun Windows Başlat menüsünü hızlı bir şekilde açmaya yaradığı gibi, Copilot tuşu da anında Microsoft'un yapay zeka asistanı Copilot uygulamasını açacak.

Apple da son birkaç yıldır Macbook'lardaki dokunmatik çubuğuna bir "Siri" düğmesi veya seçeneği ekliyor.

Bu arada, Microsoft, Copilot'un yapay zeka özelliklerini geliştiren Amerikan firması OpenAI'nin en büyük yatırımcısı konumunda. Bu arada, OpenAI'in popüler sohbet robotu (chatbot) ChatGPT'nin de geliştiricisi olduğunu hatırlatalım.

COPİLOT TUŞLU KLAVYELER BİRKAÇ AY SONRA PİYASAYA ÇIKACAK

Microsoft, Copilot tuşlu klavyeleri önümüzdeki aydan itibaren yeni Windows 11 bilgisayarla piyasaya süreceğini açıkladı. Ayrıca ilerleyen zamanlarda çıkacak yeni Surface (tablet - laptop karışımı) cihazlarda da bu tuşu göreceğiz.

Copilot, Word, PowerPoint ve Teams gibi Office 365 programlarına entegre edildiğinde arama, sunum hazırlama, e-posta yazma ve görsel oluşturma gibi işlevlerde yardımcı olan bir yapay zeka programıdır. Ayrıca Bing arama motoruna da eklendi.

Microsoft başkan yardımcısı Yusuf Mehdi, söz konusu değişikliği "dönüştürücü bir an" olarak tanımladı ve yeni tuşu, yaklaşık 30 yıl önce eklenen Windows tuşuyla karşılaştırdı.

Ayrıca Microsoft, önümüzdeki hafta Las Vegas'ta başlayacak olan CES teknoloji etkinliğinde Copilot tuşlu bazı ürünleri tanıtacak.