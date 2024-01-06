Apple'ın piyasa değeri hızla eridi, haftalık kaybı dudak uçuklattı

6 Ocak 2024 10:36 - Güncelleme Tarihi: 6 Ocak 2024 10:37

Barclays'in ardından Piper Sandler'ın de Apple hisselerine yönelik tavsiyesini aşağı yönde revize etmesiyle Apple'ın piyasa değeri 170 milyar dolar azaldı. Böylece, Apple hisselerine yönelik tavsiye talep endişeleriyle bir haftada ikinci defa aşağı revize edilmiş oldu. Teknoloji devinin hisseleri yüzde 1,4 düşüşle hisse başına 181,6 dolara geriledi.

Son bir hafta içinde yaşanan kayıplar, şirketin aralık ayında kapanışta kaydettiği tarihi zirvenin yalnızca yüzde 8 altına düşmesine yol açtı.

Peki, bu nasıl oldu? Çarşamba günü ise Barclays, 2024'te Apple ürünlerine talebin zayıf kalacağı beklentisiyle hissesine yönelik tavsiyesini "nötr" seviyesinden "ağırlık azalt" seviyesine indirdi. Daha sonra, Amerikan yatırım bankası Piper Sandler de Apple'a yönelik tavsiyesini "ağırlığı artır" seviyesinden "nötr" seviyesine düşürdü. Bununla birlikte, fiyat hedefini 15 dolar düşürerek 205 dolara geriletti.

APPLE DÜNYANIN EN DEĞERLİ ŞİRKETİ

Teknoloji devi bir darbe daha yedi. The New York Times, ABD Adalet Bakanlığı’nın Apple'a karşı 2024'ün ilk yarısında bir antitröst davası açmaya hazırlandığını iddia etti. Bu haberin medyada geniş yankı uyandırmasıyla şirketin hisseleri yüzde 1'e yakın değer kaybetti.

Antitröst davaları firmaların piyasada kartelleşmesine karşı hükümetler tarafından açılan davalardır.

Öte yandan, Apple hala dünyanın en değerli şirketi konumunda. ABD'li teknoloji üreticisi 2,8 trilyon dolardan fazla sermayeye sahip.