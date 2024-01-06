ABD hükümeti Apple'a karşı düğmeye bastı, antitröst davası açacak

6 Ocak 2024 10:12 - Güncelleme Tarihi: 6 Ocak 2024 10:12

2024'e kötü başlayan ve hisseleri sert bir şekilde düşen Apple'a bir şok da ABD Adalet Bakanlığı'ndan gelebilir. Bakanlığın, Apple hakkında bir soruşturma yürüttüğü ortaya çıktı. The New York Times'ın haberine göre, soruşturma, Apple'ın rakiplerinin iMessage'ı kullanmasını nasıl engellediğini ve Apple Watch'un iPhone ile birlikte kullanıldığında diğer markaların saatleriyle karşılaştırıldığında nasıl daha iyi çalıştığına yönelik. Ayrıca, Apple'ın diğer finansal sağlayıcıların iPhone'a özel ödeme hizmetlerini kullanmasını nasıl engellediği de inceleniyor.

Konuya aşina kaynaklardan yapılan açıklamaya göre, üst düzey Adalet Bakanlığı yetkilileri hâlâ soruşturmanın sonuçlarını inceliyor ve bu nedenle soruşturma henüz kesinleşmedi.

Apple'ın Aralık ayına kadar Adalet Bakanlığı ile birden fazla görüştüğü belirtiliyor ancak hâlâ firma, uygulamalarını savunacağı son bir toplantı yapmadı.

New York Times'a göre ABD Adalet Bakanlığı, Apple'a karşı 2024'ün ilk yarısında dava açabilir.

APPLE YAKIN GEÇMİŞTE BİRKAÇ ANTİTRÖST SORUŞTURMASIYLA KARŞILAŞTI

Geçen yılın Şubat ayında The Wall Street Journal gazetesi ise, Adalet Bakanlığı'nın Apple'a yönelik soruşturmasını artırma sürecinde olduğunu ileri sürmüştü. Apple, Beeper tarafından Android için iMessage uygulamasının defalarca kapatılması gibi konularda yakın geçmişte birkaç defa antitröst incelemesine tabi tutuldu.

Şu anda antitröst kaygılarıyla ilgilenen tek Big Tech (Büyük Teknoloji) şirketi Apple değil. ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC) geçen yıl Amazon'a karşı büyük bir antitröst davası açtı ve Google, antitröst suçlamalarını çözmek için Aralık ayında 700 milyon dolar ödemeyi kabul etti. Microsoft ayrıca Activision Blizzard'ı satın alma anlaşması konusunda hâlâ FTC'nin incelemesiyle karşı karşıya.

ANTİTRÖST SORUŞTURMASINDA APPLE HANGİ KONULARDA SUÇLANIYOR?

Apple yetkililerinin DoJ ile birkaç defa görüştüğü biliniyor. Antitröst soruşturmasında incelenen konulardan bazıları:

-Apple Watch'un iPhone ile kullanıldığında diğer akıllı saatlere kıyasla nasıl daha iyi çalıştığı.

-Apple rakiplerini iMessage'ın dışında nasıl kilitliyor?

-Apple, diğer finans şirketlerinin iPhone'da Apple Pay'e benzer dokun-öde hizmetleri sunmasını nasıl engelliyor?

-Apple'ın üçüncü taraf geliştiriciler tarafından sağlanan uygulamalar yerine kendi uygulama ve hizmetlerini tercih edip etmediği.

-Apple, bulut oyun uygulamalarını App Store'dan nasıl engelledi?

-Apple, AirTag ile rekabet eden cihazlardan "iPhone"un konum hizmetlerini nasıl kısıtlıyor?

-Uygulama İzleme Şeffaflığı, reklam verilerinin toplanmasını nasıl etkiledi?

-Apple tarafından toplanan uygulama içi satın alma ücretleri.