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    İçinden nehir geçen şehirler

    Nehirler ilk bakışta sadece bir yerden bir yere akan su gibi görünse de aynı zamanda üzerinden geçtikleri şehir ve ülkelerin tarihî, doğal ve kültürel varlıklarıyla ilgili birçok ipucu veriyor...

    İçinden nehir geçen şehirler
    Türkiye Cumartesi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Peki, biz bu nehirleri yeterince turizmin hizmetine verebiliyor muyuz? Yoksa o ünlü sözdeki gibi “Su akar Türk bakar” mı? Evet, ne yazık ki eloğlu yapıyor, biz bakıyoruz.

    Yurdumuzda Eskişehir, kısmen Amasya ve Artvin gibi iyi örnekler var. En azından “temiz” akıyor sular. Dünyada en iyi örnekler ise Paris, Londra, Budapeşte, Köln ve Roma… İçinden nehir geçen en güzel şehirlerde bol manzaralı bir yolculuğa buyurun...

    İçinden nehir geçen şehirler
    Amasya-Yeşilırmak

    İçinden nehir geçen şehirler
    Eskişehir - Porsuk Nehri

    İçinden nehir geçen şehirler
    Paris - Sen Nehri

    İçinden nehir geçen şehirler
    Dresden - Elbe Nehri

    İçinden nehir geçen şehirler
    Roma - Tiber Nehri

    Düzenleyen:  - Türkiye Cumartesi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Nehir
    Haberler > Türkiye Cumartesi > İçinden nehir geçen şehirler
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