İçinden nehir geçen şehirler

6 Ocak 2024 10:56 - Güncelleme Tarihi: 6 Ocak 2024 10:58

Peki, biz bu nehirleri yeterince turizmin hizmetine verebiliyor muyuz? Yoksa o ünlü sözdeki gibi “Su akar Türk bakar” mı? Evet, ne yazık ki eloğlu yapıyor, biz bakıyoruz.

Yurdumuzda Eskişehir, kısmen Amasya ve Artvin gibi iyi örnekler var. En azından “temiz” akıyor sular. Dünyada en iyi örnekler ise Paris, Londra, Budapeşte, Köln ve Roma… İçinden nehir geçen en güzel şehirlerde bol manzaralı bir yolculuğa buyurun...



Amasya-Yeşilırmak



Eskişehir - Porsuk Nehri



Paris - Sen Nehri



Dresden - Elbe Nehri



Roma - Tiber Nehri