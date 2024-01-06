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İçinden nehir geçen şehirler
Nehirler ilk bakışta sadece bir yerden bir yere akan su gibi görünse de aynı zamanda üzerinden geçtikleri şehir ve ülkelerin tarihî, doğal ve kültürel varlıklarıyla ilgili birçok ipucu veriyor...
Peki, biz bu nehirleri yeterince turizmin hizmetine verebiliyor muyuz? Yoksa o ünlü sözdeki gibi “Su akar Türk bakar” mı? Evet, ne yazık ki eloğlu yapıyor, biz bakıyoruz.
Yurdumuzda Eskişehir, kısmen Amasya ve Artvin gibi iyi örnekler var. En azından “temiz” akıyor sular. Dünyada en iyi örnekler ise Paris, Londra, Budapeşte, Köln ve Roma… İçinden nehir geçen en güzel şehirlerde bol manzaralı bir yolculuğa buyurun...
Amasya-Yeşilırmak
Eskişehir - Porsuk Nehri
Paris - Sen Nehri
Dresden - Elbe Nehri
Roma - Tiber Nehri
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz - Türkiye Cumartesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi