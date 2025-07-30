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Armağan Çağlayan'a takipçisinden gelen teklifle neye uğradığını şaşırdı! “Ağzım açık okudum”

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Armağan Çağlayan&#039;a takipçisinden gelen teklifle neye uğradığını şaşırdı! “Ağzım açık okudum”
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ve açıklamalarıyla adından söz ettiren Armağan Çağlayan, bu kez kendisine gönderilen özel bir mesajı ifşa etti. Tatile evine gelmek istediğini belirten bir kadının mesajlarının ekran görüntüsünü paylaşan Çağlayan, takipçisinin bu isteği karşısında neye uğradığını şaşırdı. Ünlü sunucu “Okurken ağzım açık kaldı” diyerek şaşkınlığını ifade etti.

Televizyon dünyasında yıllardır önemli bir figür olan Armağan Çağlayan, son dönemde sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Şu sıralar YouTube’daki Gör Beni programında iki haftada bir ünlü isimleri konuk eden Çağlayan, aynı zamanda Huysuz Virjin karakterini üstlendiği Seyfi Bey oyunuyla da sahnelerde yer almaya devam ediyor.

İLGİNÇ TEKLİFİ PAYLAŞTI

Yaptığı açıklamalar ve sivri çıkışlarıyla konuşulan Çağlayan son olarak farklı bir konuyla gündeme oturdu.  Ünlü isim kendisine gelen ilginç bir teklifi içeren direkt mesajın ekran görüntüsünü sosyal medya gönderisi olarak paylaştı.

“SANA TATİLE GELEBİLİR MİYİM?”

Yanına tatile gelmek isteyen bir takipçisinin mesajını paylaşan Armağan Çağlayan, bu ısrarlı teklifi herkesle paylaştı. Takipçisi mesajında “Armağancığım merhaba nasılsın, senin çok sıkıcı takipçinim. Sana tatile gelebilir miyim Ayvalık’a. Çok güzel yemekler yapıyorum, evini temizlerim. Yemeğini yaparım. Sapanca’da oturuyorum tatile ihtiyacım var. Rica etsem sabah kahvaltını hazırlarım. Akşam yemeğini 5:30’da hazırlarım. Lütfen beni kırma” ifadelerini kullandı. 

Mesajın devamında ise “Lütfen beni kırma. Tatile çok ihtiyacım var. İsteyenin bir yüzü vermeyenin iki yüzü… Şansımı deneyeyim dedim. Çok olumlu bir sonuç alırsam memnun olurum. Rüya gibi olur benim için. Çok teşekkür ederim. Şimdiden kabul etmiyorsan da canın sağ olsun” yazıyordu.

Armağan Çağlayan'a takipçisinden gelen teklifle neye uğradığını şaşırdı! “Ağzım açık okudum” - 1. Resim

MESAJI AĞZI AÇIK OKUMUŞ

Bu sıra dışı teklife hesabında esprili bir dille yer veren Çağlayan “Bu istek kaçıncı 'level' bilemedim ben :))) Öyle ağzım açık okudum DM'i :))))) Herhalde benimle kafa buluyor diye karar verdim!” dedi.

MİZAH KONUSU OLDU

Mesajdaki ısrarcılık ise hem dikkat çekti hem de mizah konusu haline geldi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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