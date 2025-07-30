Oyuncu Seyithan Özdemir'in son hali ortaya çıktı! Görenler şoke oldu: "Çok zayıflamış"

“İçerde” dizisinde canlandırdığı “Minik” karakteriyle tanınan Seyithan Özdemir, uzun bir aradan sonra ortaya çıktı. Bir Instagram hesabı tarafından son hali paylaşılan Özdemir’e, sevenleri “Bayağı zayıflamış” yorumlarında bulundu.

"İçerde", "Sarmaşık", "Çakallarla Dans" ve "Hannas: Karanlıkta Saklanan" gibi yapımlarda rol alan oyuncu Seyithan Özdemir’in son hali sosyal medyada gündem oldu.

Özellikle "İçerde" dizisinde canlandırdığı “Minik” karakteriyle hafızalarda yer edinen Özdemir’in güncel görüntüsü, bir Instagram hesabı tarafından paylaşıldı.

Paylaşımın ardından sosyal medya kullanıcıları, “Minik çok zayıflamış”, “Zaman işte, yaşlanmış”, “Bayağı kilo vermiş” gibi yorumlarda bulundu.

SEYİTHAN ÖZDEMİR KİMDİR?

Muş doğumlu olan Seyithan Özdemir, çiftçi bir ailenin çocuğudur ve sekiz kardeşin en küçüklerinden biridir. 2,05 metre boyundaki Özdemir, oyunculuğa başlamadan önce korumalık yaptı. Ünlü isim bir süredir İstanbul'da yaşamaktadır.