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    Kayseri'de eğitim uçağı acil iniş yaptı! MSB'den ilk açıklama

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Kayseri'de, C-160 tipi askeri uçak 12’nci Hava Ulaştırma Üs Komutanlığından kalktıktan sonra havada büyük panik yaşandı. Uçak, teknik bir arıza nedeniyle acil iniş yaptı. Uçakta hafif hasar meydana geldi, pilot ve mürettebatın durumu iyi.

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan yazılı açıklamada, Kayseri 12'nci Hava Ulaştırma Üs Komutanlığından eğitim için kalkan bir C-160 uçağının teknik arıza nedeniyle acil iniş yaptığı belirtildi.

    Uçakta hafif hasar meydana geldiği, pilotlar ve mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

    MSB'nin sosyal medya hesabı X'ten yapılan paylaşımı şu şekilde:

    "Kayseri 12’nci Hava Ulaştırma Üs Komutanlığından eğitim için kalkan bir C-160 uçağımız teknik bir arıza nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kalmıştır. Uçağımızda hafif hasar meydana gelmiştir. Pilotlarımızın ve mürettabatımızın sağlık durumları iyidir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Haberler > Gündem > Kayseri'de eğitim uçağı acil iniş yaptı! MSB'den ilk açıklama
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