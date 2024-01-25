Kayseri'de eğitim uçağı acil iniş yaptı! MSB'den ilk açıklama

25 Ocak 2024 10:50 - Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2024 11:17

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan yazılı açıklamada, Kayseri 12'nci Hava Ulaştırma Üs Komutanlığından eğitim için kalkan bir C-160 uçağının teknik arıza nedeniyle acil iniş yaptığı belirtildi.

Uçakta hafif hasar meydana geldiği, pilotlar ve mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

MSB'nin sosyal medya hesabı X'ten yapılan paylaşımı şu şekilde:

"Kayseri 12’nci Hava Ulaştırma Üs Komutanlığından eğitim için kalkan bir C-160 uçağımız teknik bir arıza nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kalmıştır. Uçağımızda hafif hasar meydana gelmiştir. Pilotlarımızın ve mürettabatımızın sağlık durumları iyidir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."