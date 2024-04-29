Kassam Tugayları pusuya düşürmüştü! Gazze'de 2 İsrail subayı daha öldü

Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları, Gazze'nin ortasında yer alan El Muğraka bölgesinde İsrailli askerleri pusuya düşürmüş, İsrail çok sayıda kayıp vermişti. İsrail, Gazze'de 2 subayının daha öldüğünü ilan etti.

Gazze'de 7 aydır katliam yapan İsrail askerlerine karşı Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları mücadelesini sürdürüyor. Kassam Tugayları, mayınlı pusu sonucunda 3 İsrail askerinin öldüğünü 11 askerin ise yaralandığını duyurmuştu. İsrail'den saldırı sonrasında açıklama geldi. İsrail ordusu, Gazze’de 2 subayının daha öldüğünü duyurdu.

GAZZE'YE GİRİP ÇIKAMADILAR

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 2 askerinin daha öldüğünü açıkladı. İsrail ordusunun internet sitesinden yapılan açıklamada, ikisi de çavuş olan Topçu Taburu'ndan İdo Aviv (28) ile Karmeli Tümeni'nden Kalkeidan Mehari Zal'ın (37) Gazze merkezindeki çatışmalarda öldüğü belirtildi.

Askerlerin bugün öldüklerine dikkat çekilen açıklamada, ölümlerine sebep olan çatışmalara dair bilgi verilmemesi dikkat çekti.

Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana ölen İsrail askerlerinin sayısı 264'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 608'e yükseldi.

KASSAM'DAN SİYONİSTLERE PUSU

Öte yandan Kassam Tugayları, Gazze'nin ortasında yer alan El Muğraka bölgesinde İsrailli askerleri pusuya düşürmüştü. İsrail'in fırlattığı ancak patlamamış F-16 füzelerini kullanarak gerçekleştirilen mayınlı saldırıda 3 İsrail askerinin öldürüldüğü ve 11 askerin de yaralandığı açıklandı. Saldırı sonrasında İsrail'in askeri helikopterlerinin ölü ve yaralılarını almak için bölgede hareket ettiği de bildirildi.