Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Devlet televizyonu NRK, ülke silahlı kuvvetlerini eğitmek ve ortak kış tatbikatı yapmak üzere ABD güçleri pazartesi gününden itibaren Norveç'e geleceğini duyurdu. Askerlerin Trondheim yakınlarındaki Vaernes askeri üssünde en az bir sene konuşlanacağı ifade edildi. Norveç Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada da her iki ülke askerinin Kuzey Norveç'te askeri kış tatbikatı yapacağı kaydedilerek, ABD askerlerinin altı ay boyunca Norveç askerlerini eğiteceği bilgisi paylaşıldı.

Norveç, 1949'da üye olduğu NATO bünyesinde ilk kez yabancı bir ülkenin askerlerine, ülke topraklarında konuşlanma izni vermiş oldu.

KREMLİN'DEN SERT TEPKİ

Öte yandan NRK'ye açıklamada bulunan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, Norveç'le, Rusya arasında herhangi bir sorun olmamasına rağmen Amerikan askerlerinin Norveç'te konuşlandırılmasına anlam veremediklerini bildirdi.

MOSKOVA'DA HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ DEVREDE

Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı, Moskova'nın hava savunmasını güçlendirmek için başkent yakınlarına konuşlandırılan S-400 füze sisteminin devreye girdiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Moskova ve merkez sanayi bölgesinin hava güvenliğini güçlendirmek amacıyla S-400 "Triumf" hava savunma füze sisteminin başkent yakınlarına konuşlandırıldığı ve devreye sokulduğu belirtildi. Sistemin 400 kilometre menzile sahip olduğu ve Moskova dahil 12 bölgenin hava sahasında etkili olacağı ifade edildi. Yıl içerisinde Rus ordusuna 4 adet S-400 sistemi verileceği kaydedildi.