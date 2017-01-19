Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Keita, devlet televizyonunda yayınlanan ulusa sesleniş konuşmasında, "Ülkenin kuzeyinde Gao kentindeki askeri kampı hedef alan saldırıda 60 kişi öldü, 115 kişi yaralandı." ifadesini kullandı.

Ölü sayısının artabileceğini belirten Keita, "Her darbenin altından kalkıp düşmanlarımızı yeneceğiz." dedi.

Adının açıklanmasını istemeyen bir askeri yetkili, kampa, askerlerin nöbet değişimi sırasında bomba yüklü araçla saldırı düzenlendiğini, en az 35 askerin öldüğünü, 60 askerin yaralandığını söylemişti. Hükümet, ölenlerden 5'inin intihar eylemcisi olduğunu duyurmuştu.

Devlet Başkanlığının sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki resmi hesabından dün yapılan açıklamada, ülke genelinde üç günlük ulusal yas ilan edildiği belirtilmişti.