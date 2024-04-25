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Gazze’de BM ekibinin bulunduğu bölgeye ateş açıldı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gazze’de BM ekibinin bulunduğu bölgeye ateş açıldı

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, BM ekibinin Gazze Şeridi kıyısında inşa edilecek olan iskele bölgesini ziyaret ettiği sırada ateş açıldığını belirterek, ekibin bir süre sığınakta saklandığını aktardı.

Geçtiğimiz günlerde Pentagon Sözcüsü Tümgeneral Pat Ryder, Gazze Şeridi’nin kıyısına insanı yardım sevkiyatını hızlandırmak için yapılacak olan iskelenin inşasına başlandığını açıklamıştı. BM Sözcüsü Stephane Dujarric, bugün o iskele inşaatını takip etmeye gitti.

Gazze’de BM ekibinin bulunduğu bölgeye ateş açıldı - 1. Resim

İskeleye ziyareti sırasında Birleşmiş Milletler (BM) ekibinin bulunduğu bölgeye ateş açıldı. BM Sözcüsü Stephane Dujarric yaptığı açıklamada, BM ekibinin Gazze Şeridi kıyısında inşa edilecek olan iskele bölgesini ziyaret ettiği sırada ateş açıldığını aktararak, ekibin bir süre sığınakta saklandığını ifade etti.

Dujarric, iki merminin ekibin yaklaşık 100 metre uzağına isabet ettiğini belirterek, olayda herhangi bir yaralanma olmadığını ve ekibin ziyaretine devam ettiğini açıkladı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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