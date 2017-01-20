Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Batı ve Orta Afrika Bölge Direktörü Marie-Pierre Poirier imzasıyla yayımlanan açıklamada, yarısı çocuk olmak üzere 26 bine yakın kişinin Gambiya'dan komşu ülke Senegal'e sığındığı duyuruldu.

"Tüm dünya Gambiya'daki siyasi duruma odaklanmış durumda ancak binlerce çocuk bu olumsuz süreçten etkileniyor." ifadesine yer verilen açıklamada, Senegal yönetiminin talebiyle UNICEF'in sınır hattı boyunca 40 bin kişiye 3 ay boyunca yetecek su, yiyecek ve insan yardım malzemesi tedarik ettiği aktarıldı.

Gambiya'da geçen aralık ayında yapılan devlet başkanı seçiminin ardından başta yenilgisini kabul eden Yahya Jammeh, daha sonra Gambiya Yüksek Mahkemesine itiraz kararı almış ve kendisine yönelik iktidarı bırakma çağrılarını reddetmişti.

Görevi Barrow'a devretmesi gereken Jammeh, bunu reddederek ülkede 90 günlük olağanüstü hal (OHAL) ilan etmiş ve OHAL'in anayasal bir krizi ve iktidar boşluğunu önleyeceğini savunmuştu.

Senegal ordu birliklerinin, dün akşam Gambiya'da devlet başkanlığının Adama Barrow'a geçişinin sağlanması için askeri müdahale başlattığı duyurulmuştu.

Gambiya'nın yeni Devlet Başkanı Adama Barrow ise bulunduğu Senegal'den ülkesine dönerek yeni hükümeti kuracağını açıklamıştı.