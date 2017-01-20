Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gece boyu kurtarma çalışmalarına devam eden ekip, en az 25 kişinin kar altında olduğunu tahmin ediyor.

Roma’ya 80 kilometre mesafede İtalya’nın orta kesiminde merkez Abruzzo bölgesinde bulunan Rigopiano dağ oteline, meydana gelen depremlerin ardından çığ düşmüştü. Çığ düşmesi anında otelin dışına bulunan iki kişi canını kurtarabilmişti. Çöken otelin altında bulunanlar arasında çocuklar da vardı.

Kurtarma ekipleri, hiçbir hayat belirtisi olmamasına rağmen umutlarını kaybetmediklerini söyledi. Beş metre kalınlığındaki kar, kurtarma çalışmalarını zorlaştırıyor.