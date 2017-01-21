Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'nin 44. Başkanı Barack Obama Beyaz Saray'a veda etti.

Obama ve eşi Michelle Obama, Kongre'deki yemin töreninin ardından Başkanlık helikopterine binerek Kongre'den ayrıldı. ABD'nin 45. Başkanı Donald Trump ve eşi, Obama çiftini helikopterin kapısına kadar geçirdi.

Obama, başkanlık helikopteriyle son kez Kongre ve Beyaz Saray'ın üzerinden geçerek Andrews hava üssüne gitti.

Bu seyahat sırasında Beyaz Saray eski resmi fotoğrafçısı Pete Souza, Instagram hesabından Barack Obama'nın helikopter penceresinden Beyaz Saray'a bakan fotoğrafını paylaştı.

Fotoğraf kısa sürede 30 binden fazla beğeni aldı.