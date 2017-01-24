Eyalet Meclisi'nde "Eyaletin Durumu" başlıklı konuşmasına başladıktan 45 dakika sonra duraklayıp su içen Dayton, ardından fenalaştı. Yetmiş yaşındaki valinin baygınlık geçirdiğini fark eden çevresindekiler, Dayton düşerken kollarından tutup kontrollü bir şekilde yere yatırdı. Başını kürsüye de çarpan Dayton, salondakilerin yardımıyla başka bir odaya taşındı.
OĞLU AÇIKLADI
Vali Dayton'ın oğlu Eric Dayton, Twitter'dan yaptığı açıklamada, babasının bilincinin yerinde ve durumunun iyi olduğunu duyurdu. Dayton'ın neden baygınlık geçirdiği hakkında henüz açıklama yapılmadı.
Kürsüde konuşurken baygınlık geçirdi
24.01.2017 - 09:50 | Son Güncelleme: 24.01.2017 - 09:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD'de Minnesota Valisi Mark Dayton'ın kürsüde konuşma yaptığı sırada baygınlık geçirdiği anın görüntüleri ülkede şok etkisi yaşattı. Yığılarak başını kürsüye çarpan Dayton'ın sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.
Eyalet Meclisi'nde "Eyaletin Durumu" başlıklı konuşmasına başladıktan 45 dakika sonra duraklayıp su içen Dayton, ardından fenalaştı. Yetmiş yaşındaki valinin baygınlık geçirdiğini fark eden çevresindekiler, Dayton düşerken kollarından tutup kontrollü bir şekilde yere yatırdı. Başını kürsüye de çarpan Dayton, salondakilerin yardımıyla başka bir odaya taşındı.
Kaynak: AA
Etiketler : abd,Dayton,
440785 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/440785.aspx
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