Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eyalet Meclisi'nde "Eyaletin Durumu" başlıklı konuşmasına başladıktan 45 dakika sonra duraklayıp su içen Dayton, ardından fenalaştı. Yetmiş yaşındaki valinin baygınlık geçirdiğini fark eden çevresindekiler, Dayton düşerken kollarından tutup kontrollü bir şekilde yere yatırdı. Başını kürsüye de çarpan Dayton, salondakilerin yardımıyla başka bir odaya taşındı.

OĞLU AÇIKLADI

Vali Dayton'ın oğlu Eric Dayton, Twitter'dan yaptığı açıklamada, babasının bilincinin yerinde ve durumunun iyi olduğunu duyurdu. Dayton'ın neden baygınlık geçirdiği hakkında henüz açıklama yapılmadı.

