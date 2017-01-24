Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Senatosunda yapılan oylamada Başkan Donald Trump'ın Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörlüğü için aday gösterdiği Cumhuriyetçi Kansas vekili Mike Pompeo, gerekli sayıya ulaşarak CIA'in yeni patronu oldu.

Senatodaki oylama devam ederken 67 "evet" sayısına ulaşan Pompeo, senatörlerden gerekli onayı aldı. Tamamı Demokratlardan oluşan 30 senatörün de aleyhte oy kullandığı bildirilen oylama sonucunda CIA'in yeni direktörü belli oldu. Üye sayısı 100 olan senatodaki resmi sonucun henüz açıklanmadığı kaydedildi.

Pompeo, İran karşıtı söylemleriyle tanınıyor

Temsilciler Meclisinde üç dönemdir Cumhuriyetçi Partiden Kansas vekili olarak görev yapan ve aynı zamanda İstihbarat Komitesi üyesi olan Pompeo, Washington'da İran karşıtı söylemleriyle tanınıyor.