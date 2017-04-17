Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Britanya tahtının 5. sıradaki varisi Prens Harry, 12 yaşındayken kaybettiği annesi Prenses Diana'nın ölümünün ardından geçirdiği 20 yıllık zorlu süreçle ilgili İngiliz Daily Telegraph gazetesine röportaj verdi.

Annesinin 1997'de Paris'te geçirdiği trafik kazasının ardından "tüm duygularını kapattığını" söyleyen Prens Harry, röportajı kabul etmesinin nedenini, "insanları, akıl sağlığıyla ilgili utancı kırmaya teşvik etmek" olarak açıkladı.

Annesinin ölümünü 20 yıl boyunca düşünmemeye çalıştığını dile getiren 32 yaşındaki prens, Diana'nın ölümüyle "kafasını kuma gömdüğünü ve bununla düşünmeden baş etmeye çalıştığını" kaydetti.

Harry, bu durumun hem kişisel yaşamını hem de iş hayatını ciddi şekilde etkilediğini belirterek 20'li yaşlarının sonlarına doğru ağabeyi Prens William'ın tavsiyesi üzerine psikolojik danışmanlık almaya başladığını söyledi. Prens, olayı kabullenmeye başlamasıyla geçirdiği 2 yıllık süreci "tamamen kaos" olarak nitelendirdi.

Prens Harry, psikolojik desteğin yanı sıra boksa merak sararak kendisini toparladığını ifade etti.

Harry, ağabeyi Prens William ve William'ın eşi Cambridge Düşesi Kate ile akıl sağlığı ve akıl sağlığı sorunlarının farkındalığı konusunda kampanya çalışmaları yapıyor.