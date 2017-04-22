Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önceki gün bir polisin hayatını kaybettiği terör saldırısın ardından Paris'te yapılacak Türk hat sergisi iptal edildi. Saldırının yapıldığı yerde bulunan Türkiye Turizm ve tanıtım ofisinde düzenlenecek olan sergi, bölgede alınan güvenlik önlemleri nedeniyle Büyükelçilik ve Fransız yetkililerin ortak kararı ile iptal edildi. Serginin düzenleneceği salona da çatışma sırasında kurşunlar isabet etti. Saldırı anında serginin başlamamış olması nedeniyle herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

Serginin küratörü ve Kumbaracı4'ün sahiplerinden Erhan Geyik, "Bu sergiyi özellikle Paris'te yapmayı planlamamız şehirde daha önce yaşanan terör saldırı ile gelişen ön yargıları aşmak ve en azından sanat aracılığı ile gerçekleri gösterebilmekti. Sergimizin adı Kur'an-ı Kerim'in ilk emri 'Oku'. Bütün dünyanın huzura, rahata ve barışa ihtiyaç duyduğu bugünlerde insanlığın ortak noktalarından sanat ile insanların hem gözüne hem ruhuna dokunmaktı maksadımız. İslam'ın yüce kitabı Kur'an-ı Kerim'e ihtiyaç belki de tarih boyunca bu kadar büyük olmamıştı. Bütün insanlığın yol göstericisi olan Kur'an-ı Kerim'in ilk emri 'Oku' dur. Kur'an'daki 'Oku'mak sadece sıradan basit bir okurluk durumu değildir. Arapçada 'İkra' kelimesi okumak, anlamak, arkasından gitmek ve yasamayı ifade eden talimat bildiren bir kelimedir. Insanın hayatını aydınlatacak bu talimatı Kur'an-ı Kerim 1406 sene önce bütün insanlığa emretti. Aynı surenin (Alak) 4. ayetinde ise "O Rab ki kalemle yazmayı öğretti" buyrulmaktadır ki 'Kalem'in ve 'yazma'nın önemi vurgulanmaktadır. Hemen her gün yaşadığımız güvensizlik, endişe, huzursuzluk ve adını koyamadığımız birçok tedirginliğin sebebi insanların yeterince ve doğru okumamasından ve anlamamasından kaynaklanıyor. Dün yaşanan üzücü olay aslında bu serginin önemini ortaya çıkartıyordu fakat maalesef saldırı sergi alanımızın çok yakınında yaşandı ve bölge güvenlik gerekçesiyle kapatıldı. Çok uzun bir çalışmanın böyle üzücü bir olayla sanatseverlerle buluşamaması çok büyük talihsizlik oldu. İnşallah daha güzel günlerde daha güzel haberle burada sergimizi yapacağız" dedi.