Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa, seçmeninin hiç olmadığı kadar kararsız olduğu bir ortamda yeni cumhurbaşkanının belirleneceği seçimlerin ilk turu için sandık başına gitti. 45,67 milyon seçmen toplam 11 aday için oy kullandı. Fransa’nın denizaşırı topraklarında ise önceki gün 1,3 milyon seçmen tercihini ortaya koymak için sandık başına gitmişti. Kamuoyu yoklamalarında, “En Marche” (Yürüyüş) hareketinin lideri Emmanuel Macron ile aşırı sağcı Ulusal Cephe Partisinin (FN) adayı Marine Le Pen önde görünüyor. İkinci tur için, oyları sürekli düşüş halinde olan Sosyalist Parti’nin adayı Benoit Hamon’un (49) çok geride kaldığı yarışta, hakkındaki yolsuzluk iddialarına rağmen oylarını belli bir oranda tutmayı başaran Cumhuriyetçilerin adayı, eski başbakan, François Fillon (63) ve yakaladığı çıkışla herkesi şaşırtan aşırı solcu 65 yaşındaki Jean-Luc Melenchon da Macron-Le Pen ikilisini zorlama, hatta geçme potansiyeline sahip. Seçimin ilk turunda hiçbir adayın yüzde 50’den fazla oy alamaması durumunda en çok oyu alan iki aday 7 Mayıs’ta yapılacak seçimde yarışacak. Kazanan aday 14 Mayıs’a kadar Cumhurbaşkanı François Hollande’dan görevi devralacak.

FREXIT ENDİŞESİ

Seçim her ne kadar ulusal nitelikli olsa da Avrupa Birliği de referandum havasına büründü. Seçimlerden çıkacak sonuçlar AB’nin akıbetini de etkileyecek. Brüksel, ilk turdan, Fransa’nın AB’den ayrılmasını (Frexit) tetikleyebilecek ve AB açısından domino etkisi oluşturabilecek bir sonuç çıkmasından endişe ediyor. Adaylar arasında AB’ye en sıcak bakan isim Macron, Fillon da Avrupa projesinin devamından yana. Le Pen ve Melenchon’un programları ise sadece Fransa’nın AB üyeliğini değil AB’nin geleceğini de tehdit eder bir boyuta sahip.