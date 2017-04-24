Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

"Almaz-Antey" Hava Savunma Kuruluşu’nun genel mühendisi Pavel Sozinov, Rusya’nın geliştirdiği yeni nesil S-500 uçaksavar füze sisteminin testlerinin yapılmaya başlandığını belirtti. Sozinov, “Bugüne kadar yapılan yeni nesil uçaksavar sisteminin testleri başarıyla gerçekleştirildi, füzeler fırlatılmaya başlandı” dedi. Sazinov, S-500 "yüzeyden-havaya" uçaksavar füze sistemlerinin yeni nesline değindi. S-500 uzun menzilli füze sistemi, yüksek irtifada uçakları durdurma ve balistik füzeleri durdurma özellikleriyle hava savunmasının potansiyelini arttırdı. S-500 uçaksavar füze sistemi sadece balistik değil aynı zamanda aerodinamik hedefler (uçak, helikopter ve diğer hava hedefleri) ile seyir füzelerini yok etmek için tasarlandı. Sistemin 600 km saniyede 7 kilometre hızla uçan 10 balistik süpersonik hedefi algılayabilir ve aynı anda vurabilir. Aynı zaman S-500 füze sistemi hipersonik seyir füzelerini de vurabilme özelliğine sahip.