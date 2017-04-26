Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bahreyn'de bulunan ABD Donanması 5. Filosu Sözcüsü Teğmen Ian McConnaughey, USS Mahan destroyerinin, pazartesi günü Basra Körfezi'nde keşif faaliyeti sırasında kendisine yaklaşan İran Devrim Muhafızlarına ait gemiyi uyarı fişeğiyle uzaklaştırdığını açıkladı.

McConnaughey, "USS Mahan ilk olarak gemiye telsizle ulaşmaya çalışmış, ardından düdüğünü 5 kez kısa kesik şekilde çaldırarak, uluslararası gemicilikte kabul edilen tehlike uyarısını yapmış ve nihayetinde geminin niyetini anlamak üzere uyarı fişeğini ateşlemiştir." ifadelerini kullandı.

İran gemisinin olay sırasında USS Mahan'a yaklaşık bin metre yaklaştığı, uyarıların ardından uzaklaşarak ters yönde seyretmeye başladığı kaydedildi.

İranlı yetkililer ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.