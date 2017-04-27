Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında yer alan Kefer Naha ve Urum el-Kübra beldelerine düzenlenen hava saldırılarında iki çocuk ve bir kadın yaşamını yitirdi, en az 10 sivil yaralandı.

Batı Halep kırsalı sivil savunma yetkilisi Muhammed Hallak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, muhaliflerin kontrolündeki Kefer Naha ve Urum el-Kübra beldelerinin öğle saatlerinde savaş uçakları tarafından bombalandığını bildirdi.

Hallak, "Bugün saat 12.30 ile 13.00 arasında, Beşşar Esed rejimine ve Ruslara ait savaş uçakları Kefer Naha ve Urum el-Kübra'da yerleşim yerlerini hedef aldı. Saldırıda iki çocuk ve bir kadın hayatını kaybetti, en az 10 sivil yaralandı." bilgisini paylaştı.

Muhammed Hallak, sivil savunma ekiplerinin kurtardığı yaralıların çevredeki sahra hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındığını kaydetti.

Suriye'de Esed rejimi ya da Rusya, son günlerde muhaliflerin denetimindeki İdlib iline ve Halep'in batı kırsalına yönelik saldırılarını yoğunlaştırdı. Gün içinde İdlib'e bağlı beldelere yönelik saldırılarda en az 14 kişi yaşamını yitirdi.