Fransa'ya girişi engellenen Filistinli doktora halk sahip çıktı!

Filistin asıllı cerrah Gassan Ebu Sitte'nin, Almanya'nın hakkında verdiği Avrupa'ya giriş yasağı sebebiyle Fransa havaalanında gözaltına alınarak ülkeye girişi engellenmişti. Filistin yanlıları, Fransa'ya girmesine izin verilmeyen doktora destek amacıyla havaalanında toplandı.

Filistin asıllı cerrah Gassan Ebu Sitte, Almanya'nın kendisi hakkında verdiği Avrupa'ya giriş yasağı sebebiyle konuşma yapmak için çağırıldığı Fransız Senatosu'na gidemedi. Filistinli doktor, Paris'teki Charles de Gaulle Havalimanı'nda gözaltına alındı ve ülkeye girişi engellendi. Doktor, İngiltere'nin başkenti Londra'ya döndü.

Fransız makamların aksine halk, Filistinli doktora sahip çıktı. Filistin yanlıları, Fransa topraklarına girmesine izin verilmeyen Filistinli doktor Ebu Sitte'ye destek amacıyla Paris'teki Charles de Gaulle Havalimanı'nda toplandı.

Filistin bayrakları taşıyan eylemciler, "(Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel) Macron istemese de Filistinlilerin onuru için buradayız" sloganı attı.

Ebu Sitte'ye destek amacıyla havalimanına gelen Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) milletvekili Arnaud Le Gall, burada yaptığı konuşmada, Ebu Sitte'nin İngiltere ve Lübnan'ın en prestijli üniversiteleri ve hastanelerinde eğitim verdiğini ifade etti. Milletvekili Le Gall, "Fransa, itaat etmemeliydi. Fransa'nın bu tür bir kararı desteklemesi gerekmiyor." değerlendirmesinde bulundu.