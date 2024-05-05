Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Fransa'ya girişi engellenen Filistinli doktora halk sahip çıktı!

Fransa'ya girişi engellenen Filistinli doktora halk sahip çıktı!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Filistin asıllı cerrah Gassan Ebu Sitte'nin, Almanya'nın hakkında verdiği Avrupa'ya giriş yasağı sebebiyle Fransa havaalanında gözaltına alınarak ülkeye girişi engellenmişti. Filistin yanlıları, Fransa'ya girmesine izin verilmeyen doktora destek amacıyla havaalanında toplandı.

Filistin asıllı cerrah Gassan Ebu Sitte, Almanya'nın kendisi hakkında verdiği Avrupa'ya giriş yasağı sebebiyle konuşma yapmak için çağırıldığı Fransız Senatosu'na gidemedi. Filistinli doktor, Paris'teki Charles de Gaulle Havalimanı'nda gözaltına alındı ve ülkeye girişi engellendi. Doktor, İngiltere'nin başkenti Londra'ya döndü.

Fransız makamların aksine halk, Filistinli doktora sahip çıktı. Filistin yanlıları, Fransa topraklarına girmesine izin verilmeyen Filistinli doktor Ebu Sitte'ye destek amacıyla Paris'teki Charles de Gaulle Havalimanı'nda toplandı.

Filistin bayrakları taşıyan eylemciler, "(Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel) Macron istemese de Filistinlilerin onuru için buradayız" sloganı attı.

Ebu Sitte'ye destek amacıyla havalimanına gelen Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) milletvekili Arnaud Le Gall, burada yaptığı konuşmada, Ebu Sitte'nin İngiltere ve Lübnan'ın en prestijli üniversiteleri ve hastanelerinde eğitim verdiğini ifade etti. Milletvekili Le Gall, "Fransa, itaat etmemeliydi. Fransa'nın bu tür bir kararı desteklemesi gerekmiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Süper Lig devinden Di Maria bombası! Arjantinli yıldızla görüşme yapılacakBiden'a 88 Kongre üyesinden ortak mektup: İsrail yardımlarını gözden geçir
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Biden'a 88 Kongre üyesinden ortak mektup: İsrail yardımlarını gözden geçir - DünyaBiden'a 88 Kongre üyesinden ortak mektup: İsrail yardımlarını gözden geçirİsrailliler ateşkesi reddeden Netanyahu'ya karşı ayaklandı! Tel Aviv'de istifa sloganları - DünyaTel Aviv'de istifa sloganlarıFilistin destekçisi bir tweet beğendiği için linç yedi, istifaya zorlandı! - DünyaFilistin destekçisi bir tweet beğendiği için linç yedi, istifaya zorlandı!İsrail'den Kudüs'te Hristiyanlara saldırı! Yunan Başkonsolosunun koruması gözaltında - Dünyaİsrail'den Kudüs'te Hristiyanlara saldırı!"İsrail Eurovision'dan atılsın" protestosu - Dünya"İsrail Eurovision'dan atılsın" protestosuİsrail Gazze'de Filistinli gazetecinin evini vurdu! - DünyaKatil, Gazze'yi susturmaya çalışıyor
Sonraki Haber Yükleniyor...