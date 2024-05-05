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Filistin destekçisi bir tweet beğendiği için linç yedi, istifaya zorlandı!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Filistin destekçisi bir tweet beğendiği için linç yedi, istifaya zorlandı!

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hindistan'da okul müdürü Filistin yanlısı bir tweeti 'beğendiği' için linç yedi, müdür istifa etmeye çağırıldı.

Hindistan'nın Mumbai kentinde bir okulun Müslüman müdürü, Filistin'i destekleyen sosyal medya paylaşımlarını 'beğendiği' için Hindu sağcı propaganda haber sitesi tarafından skandal bir şekilde hedef gösterildi. Müdür, sosyal medya üzerinden ağır bir linç yedi ve istifa etmesi yönünde zorlandı.

Mumbai Vidyavihar'daki Somaiya Okulu'nda 12 yıldır görev yapan Parveen Shaikh, Hindistan'ın en çok ziyaret edilen sağcı haber sitesi OpIndia'nın kendisini haber yapmasıyla gündeme oturdu.

Müdüre saldıran bir haber yayınlamasının ardından okul yönetimi müdürden istifa etmesini istedi.

Shaikh istifa etmeyi reddetti ve başta çocukları okulda okuyan ebeveynler olmak üzere Filistin destekçisi kimseler de ona destek verdi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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