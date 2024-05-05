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Biden'a 88 Kongre üyesinden ortak mektup: İsrail yardımlarını gözden geçir

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Biden&#039;a 88 Kongre üyesinden ortak mektup: İsrail yardımlarını gözden geçir

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD Kongresi'nde Demokrat Partili 88 üye, Joe Biden'a ABD yasalarına göre İsrail'e yapılan yardımları yeniden gözden geçirme çağrısında bulundu.

ABD Kongresi'nde Jason Crow ve Chris Deluzio'nun öncülüğünde Demokrat Partili 88 üye, Biden'a ortak imzalı mektup gönderdi. Mektupta, İsrail'in Filistinli sivillere yönelik insani yardımları kasten engellediğine dair inandırıcı iddialar bulunduğunu belirterek, Başkan Joe Biden'a ABD yasalarına göre İsrail'e yapılan yardımları yeniden gözden geçirme çağrısında bulundu.

88 Kongre üyesinin imzası bulunan mektupta, "İsrail Hükümeti'nin, insani yardımın kasıtlı olarak durdurulması ile ilgili Gazze'deki savaşı yürütme biçimine ilişkin ciddi endişelerimiz devam ediyor. Netanyahu Hükümeti savaşın başından beri Gazze Şeridi'ne insani yardım girişini ciddi şekilde kısıtladı." ifadeleri yer aldı.

İsrail'in bu konuda kısıtlamaları olduğuna dair yeterli kanıt bulunduğuna dikkati çekilen mektupta, ABD destekli insani yardımın sağlanması konusundaki federal yasanın ihlal edildiği kaydedildi. Mektupta, Biden yönetimine İsrail'e yapılan yardımların yeniden gözden geçirilmesi çağrısında bulunuldu.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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