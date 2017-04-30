Teksas eyaletinde hortum felaketi yaşandı. Etkili hortum nedeniyle 5 kişi öldü, 50 kişi de yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırılırken, içlerinden birinin hayati tehlikesi olduğu açıklandı. Özellikle eyaletin doğusunda etkili olan kuvvetli hortum ağaçları ve elektrik direklerini devirdi; ev ve iş yerlerinin büyük çapta hasar görmesine yol açtı.
Teksas’ı hortum felaketi, 5 ölü 50 yaralı yaralı var
30.04.2017 - 11:18 | Son Güncelleme: 30.04.2017 - 11:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD’nin Teksas eyaletinde yaşanan hortum felaketinde 5 kişi öldü, 50 kişi de yaralandı.
Etiketler : abd,hortum,teksas,felaket,
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