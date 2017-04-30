Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Teksas eyaletinde hortum felaketi yaşandı. Etkili hortum nedeniyle 5 kişi öldü, 50 kişi de yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırılırken, içlerinden birinin hayati tehlikesi olduğu açıklandı. Özellikle eyaletin doğusunda etkili olan kuvvetli hortum ağaçları ve elektrik direklerini devirdi; ev ve iş yerlerinin büyük çapta hasar görmesine yol açtı.