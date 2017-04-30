Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alman Welt am Sonntag gazetesinin sorularını cevaplayan NATO Genel Sekreteri Jens StoltenbergTürkiye hakkında 'Temel konularda zorlu tartışmalar, müzakerelere rağmen Türkiye Avrupa'nın ve NATO'nun güvenliği için önemli kilit ülke.' ifadesini kullandı. Gazete NATO Genel Sekreteri'nin bu sözlerini manşete taşıdı.

'TÜRKİYESİZ NATO GÜÇSÜZ OLUR'

Türkiye'nin terörle mücadelesinden bahseden Stoltenberg, Türkiye'nin coğrafi konumu ve kriz bölgelerine sınır olması, askeri kabiliyeti gücüyle Radikal dinci teröre karşı çok büyük önem taşıyor. Türkiye NATO'nun Karadeniz, Akdeniz, Kosova, Afganistan bölgelerinde birliği için büyük destek veriyor. Türkiyesiz bir NATO güçsüz olur. Türkiye kadar hiçbir ülke terör saldırılarından bu kadar çekmedi. Türkiye tabii kendi topraklarını savunacak. Türkiyenin beka mücadelesidir. 2016 yılında darbe girişimine katılanlar mahküm edilir." dedi.