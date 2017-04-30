Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Erbil'de 131 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Gözaltıların nedeni Real Madrid-Barcelona maçı. Kutlama için evlerden havaya ateş açanlar gözaltına alındı. Erbil polisi kutlama için doçka gibi ağır silahlarla bile havaya ateş açıldığını söyledi.

Barzani'ye yakınlığıyla bilinen Rudaw'ın haberine göre Erbil'de geçtiğimiz hafta pazar günü oynanan Real Madrid-Barcelona maçı sonrası havaya ateş açarak maç kutlaması yaptığı tespit edilen 131 kişi gözaltına alındı.

"GÖZALTILAR SÜRECEK"



Basın toplantısı düzenleyen Erbil Polis Müdürü Abdulhalik Talat, "Barcelona - Real Madrid maçının oynandığı akşam havaya ateş açanlarla ilgili gözaltılar sürecek" dedi. Maç akşamı doçka gibi ağır silahların da kullanıldığını belirten Talat, "Büyük çoğunluk evlerden ateş açtı" diye konuştu.

Gözaltına alınanların polis ya da asayiş görevlisi olmadığını vurgulayan Talat huzurun bozulmasına izin vermeyeceklerini kaydetti.

EL CLASICO NEDENİYLE ORTALIK KARIŞMIŞTI

Erbil Kaymakamı, Barcelona'nın Real Madrid'i 3-2 yendiği maç sonrası yaptığı açıklamada kutlama amacıyla havaya ateş açan 14 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Kaymakam, "Dün gece Barcelona-Real Madrid maçı sonrasında yapılan kutlamada, aracıyla 3 kişiye çarpan sürücü emniyet güçlerimiz tarafından yakalandı. Araç şoförünün sarhoş olduğu ortaya çıkarken, aracına da el konuldu. Cadde ve toplu yerleşim alanlarında ateş açan bazı şahıslar, kameralar aracılığıyla tespit edildi. Dün gece 15 binden fazla kişi İskan Caddesi'nde idi. Güçlerimiz bu konuda hazırlık yapmıştı. Maç sırasında ve sonrasında yaşanan kavgalara anında müdahale edilerek, kontrol sağlandı" demişti.